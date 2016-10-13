وزارة التربية تنفي عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد





عادل أمين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» في لقاء جمعها أول أمس الثلاثاء مع الشركاء الاجتماعيين حول إشكالية ملف التقاعد النسبي بحضور إطارات وزارة العمل ممثلة فيملوكة سليمان، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد «بولقايد جواد» و المدير العام للضمان الاجتماعي «بركاتي المفتش العام» ومسؤولو تسعة (09) نقابات من بين عشر (10) معتمدة لدى قطاع التربية الوطنية والجمعيتين الوطنيتين لأولياء التلاميذ من جهة أخرى. للإشارة أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين» الانباف» قاطعت اللقاء وسارعت إلى عقد مجالس ولائية استعدادا للإضراب الوطني المقرر في ال17 أكتوبر الجاري على غرار نقابة الكنابست . وقالت الوزيرة أن هذا اللقاء سمح لإطارات وزارة التربية الوطنية بتقديم الوضعية الإحصائية للتقاعد النسبي منذ 2006 مع تقديم الإسقاطات المنتظرة إلى غاية 2030 متبوعة بتحقيق استكشافي نوعي حول الأسباب التي تدفع بالمعلمين بطلب التقاعد قبل السن القانوني. من جهتها قدمت إطارات وزارة العمل بدورها كل التوضيحات اللازمة حول أسباب مراجعة الإجراءات المنصوصة عليها في القانون 13-97 والمتعلقة بالتقاعد المسبق الساري المفعول منذ سنة 1997. وسمحت مختلف التدخلات السالفة الذكر بالإجابة على انشغالات الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص رفع اللبس حول الإشاعات التي تروج حول هذا الملف كتلك المتعلقة بعدد السنوات المرجعية لحساب منحة التقاعد والتي هي خمس (05) سنوات وليس عشرة (10) سنوات كما نقلته بعض الأجهزة أو عدم إدراج منحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي في حساب منحة التقاعد. وفي خلاصة أشغال هذه الورشة تم الاتفاق على مواصلة دراسة هذا الملف مع المكاتب الموسعة للشركاء الاجتماعيين وتنظيم حصص تلفزيونية وإذاعية لشرح الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالمشروع المتضمن تعديل قانون العمل في شطره الخاص بالتقاعد