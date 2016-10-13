ضعف الشبكة العنكبوتية يحدث أزمة بالبلديات

سجلت مختلف مصالح الحالة المدنية بطئا وكذا انقطاعات متكررة في التغطية بالشبكة العنكبوتية خاصة على مستوى البلديات الكبرى بسبب الضغط المسجل جراء الإقبال الكبير على استخراج الوثائق الإدارية والشهادات التي تم تحويلها من مصالح الدوائر إلى البلديات حيث كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن الشبكة الحالية لا يمكن أن تستوعب الكم الهائل من الطلبات التي تستغل يوميا سواء بالنسبة لاستخراج الوثائق العادية أو البطاقات الرمادية وحتى جوازات السفر البيومترية. حيث تشهد مصالح الحالة المدنية يوميا اكتظاظا خاصة بالنسبة للشبابيك المخصصة لاستخراج البطاقات الرمادية التي كان يتحصل عليها في ظرف ساعات فقط عند بداية تعميم عملية رقمية مصالح الحالة المدنية عوض يومين أو ثلاث حسب البرنامج القديم المعمول به على مستوى الدوائر حيث تستغرق العملية أسبوعا على الأقل بسبب انقطاع الشبكة الذي يستمر لعدة أيام وهو ما خلق حالة تذمر كبيرة في أوساط المواطنين سواء عند عملية إيداع الملفات أو استخراج الوثائق حسب المسؤولين على مصالح الحالة المدنية فإنه وفي حالة عدم تدخل الوزارة لوضع حد للإنقطاعات عن طريق توسيع الشبكة أو إيصالها بشبكة جديدة سيتم تسجيل عجز في عملية تسليم الوثائق خلال الأشهر القادمة علما أن المواطنين يعانون من انقطاع الشبكة على مستوى العديد من المصالح سواء المحاكم عند استخراج شهادات السوابق العدلية أو الجنسية وكذا توقف الشبكة أو بطئها على مستوى مختلف الإدارات العمومية كالصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء والصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء ومراكز البريد وغيرها خاصة عند المناسبات الخاصة عندما يكثر الطلب على استخراج وثائق خاصة أو سحب الأموال من المحولات الإلكترونية وغيرها. علما أن استخراج الوثائق بالنظام القديم كان يستغرق يومين على الأكثر لكن استخراج شهادة جنسية أو بطاقة رمادية يستغرق أسبوع أو أكثر بعد إدخال البرنامج الجديد في ظل التوقف المفاجئ للشبكة وحسب ذات المصدر فإن عملية تحويل المعلومات من عنابة إلى العاصمة مثلا قد يستغرق عدة أشهر بسبب الاكتظاظ المتواجد على مستوى الشبكتين على مستوى مصالح الحالة المدنية فيما قد يستغرق وقتا أقل في حالة حولت المعلومات إلى ولاية سوق أهراس مثلا.

بوسعادة فتيحة