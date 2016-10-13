مازوز بوعيشة

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بسيدي سالم مساء الاثنين المنصرم من حجز 5 كيلوغرام ونصف من المرجان و 14 قارورة أكسيجين و 4 قوارب صيد وتوقيف 3 أشخاص في عملية مداهمة بواد سيبوس وتحديدا بالمنطقة المتواجدة وراء مقبرة الشهداء. حيث أتت المداهمة الأمنية لعناصر الأمن الخارجي بسيدي سالم حسب ما نقلته مصادر آخر ساعة بعد استغلال معلومات تفيد بوجود أشخاص على متن قوارب صيد تقليدية الصنع يشتبه في أن بحوزتهم مرجان على الفور قامت المصالح سالفة الذكر بتنظيم خطة محكمة أدت إلى مباغتة عناصر الأمن للقوارب بواد سيبوس وتحديدا بالمنطقة المتواجدة خلف مقبرة الشهداء حيث أسفرت العملية على توقيف 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر وحجز 5 كيلوغرام ونصف من المرجان إضافة إلى حجز 14 قارورة أكسيجين وألبسة للغطس بمعداتهم ناهيك عن حجز 4 قوارب صيد تقليدية الصنع و 3 محركات و 9 براميل من الوقود ودراجة نارية حيث تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري بسيدي سالم لاستكمال التحقيقات فيما لا يزال البحث جاري لبقية المتورطين الفارين المشاركين في عملية نهب والمتاجرة بهذه المادة النفيسة وتجدر الإشارة إلى أن هذه المداهمة الأمنية تدخل في إطار محاربة نهب المرجان بالسواحل الشرقية خاصة ولاية عنابة إضافة إلى محاربة كل الظواهر والعمليات المخالفة للقانون هذا وقد قامت المصالح الأمنية في الأشهر الماضية بعدة مداهمات خاصة بالأماكن المشتبه فيها بوجود شبكات خاصة بتنظيم رحلات الحرقة وكذا شبكات نهب المرجان حيث أسفرت بعض العمليات في بعض الحجوزات الخاصة بأدوات نهب المرجان.