مكتتبو « إيمو كناب» يحتجون أمام مقر الولاية

م .مسعود

أقام أمس العشرات من مكتتبي « ايمو كناب» بولاية جيجل وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية وذلك من أجل المطالبة بالإسراع في تسليمهم سكناتهم الموعودة وهي الوقفة التي تسببت في حالة استنفار أمام مبنى الولاية في ظل تواصل هذه الحركة إلى ما بعد الزوال .وقد تجمع العشرات من مكتتبي « ايمو كناب» التابعة لوكالة عدل بعاصمة الكورنيش أمام مبنى الولاية منذ الساعات الأولى للصباح في وقفة احتجاجية عبروا من خلالها عن تذمرهم من تأخر المشاريع السكنية التي وعدوا بها ومن تأخر حصولهم على مفاتيح شققهم الجديدة التي انتظروها لفترة طويلة بعدما ذاقوا ويلات الانتظار وعلقوا عليها كامل آمالهم من أجل التخلص من أزمة السكن التي تطاردهم منذ فترة طويلة ، وطالب المحتجون بالإسراع في تسليمهم مفاتيح شققهم والإفراج عن جميع البرامج المقترحة من قبل « كناب ايمو» بجيجل خصوصا بعد تجاوز الآجال المحددة لتسليم سكناتهم دون جدوى ما أثر على الحالة العائلية للكثير منهم لاسيما وأن أغلب المسجلين في هذا البرنامج يقيمون عند الغير ويستأجرون شققا بمبالغ معتبرة منذ عدة سنوات .وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق الحراك الذي يقوم به المكتتبون في معظم البرامج السكنية بالولاية منذ عدة أسابيع حيث سبق لمكتتبي عدل وأن أقاموا بدورهم وقفة احتجاجية أمام مبنى الولاية قبل أيام قليلة من أجل المطالبة بتسريع وتيرة حصة ال(2300) مسكن التي منحت لشركة صينية ، ناهيك عن منح الولاية حصة جديدة ، كما أقام عدد من العمال وقفة احتجاجية أخرى مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر الدائرة من أجل المطالبة بإظهار مصير الشقق التي وعدوا بها في إطار مشروع يندرج لحساب السكن الترقوي المدعم وهو المشروع الذي تم تسجيله منذ (2011) دون أن يرى النور بعد .