الناقلون يضربون ويشلون عدة خطوط بالطاهير

أقدم الناقلون العاملون على العديد من الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بمدينة الطاهير ( ولاية جيجل) على الدخول في اضراب وذلك احتجاجا على تأخر الجهات الوصية في تسليم المحطة الحضرية الجديدة لنقل المسافرين والتي انتهت بها الأشغال مند مدة ولا تزال تخضع لبعض الأشغال التكميلية وهو ما حال دون تسليمها في الوقت المحدد .وقد شل الناقلون العاملون على أغلب الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بالطاهير على غرار أقلال ، الدمينة والدكارة على حركة النقل على الخطوط المذكورة مدخلين أغلب المناطق بالمدينة الثانية بولاية جيجل في شلل شبه تام بعدما أوقفوا محركات حافلاتهم مطالبين بالإسراع في تسليم المحطة الحضرية الجديدة التي بلغت نسبة الإنجاز بها مرحلة متقدمة ، وقال الناقلون المضربون بأنهم ضاقوا ذرعا من العمل بالمحطة القديمة التي باتت تشكل مصدر إزعاج لهم بل وتهديدا حقيقيا لحياتهم وحياة زبائنهم وهي التي تفتقد لأدنى المواصفات ناهيك عن تواجدها في موقع خطير وبالقرب من مفارغ للنفايات ،وهذا علاوة على غياب الأمن بها خصوصا في ساعات المساء الأخيرة ما حوّلها إلى صراط للناقلين الذين استهجنوا تباطؤ الجهات الوصية في فتح المحطة الجديدة التي أكدوا بأنها باتت أملهم الوحيد لإسترجاع أجواء العمل العادية والتخلص من هاجس الإعتداءات والشجارات التي باتت المحطة القديمة مسرحا لها على مدار ساعات اليوم .وقد تسبب هذا الإضراب في شل الحركة على أغلب الخطوط بثاني أكبر مدينة بولاية جيجل وإجبار العشرات على البحث عن سيارات « الفرود» لإيصالهم إلى وجهتهم خصوصا وأن الإضراب تزامن مع عطلة عاشوراء وعودة المئات من العمال والطلبة إلى بيوتهم من أجل قضاء هذه المناسبة.

م.مسعود