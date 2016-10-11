لجان تفتيش مشتركة للوقوف على تجاوزات معاهد التكوين الخاصة





عادل أمين

أفادت مصادر (مطلعة ) أمس الاثنين أن وزارتي التربية والتكوين المهني وكذا الوظيف العمومي قرروا إيفاد لجان تحقيق مشتركة إلى المدارس والمعاهد التكوينية الخاصة المعتمدة لفضح التجاوزات المسجلة وللوقوف على مدى التزام أصحاب تلك المدارس بدفتر الشروط المنصوص عليه في التدريس والتكوين وفي منح الشهادات. وحسب مصادر “ آخر ساعة “ يأتي تحرك لجان التفتيش الوزارية المشتركة بالولايات بعد ورود شكاوى كثيرة إلى مصالحها تشير إلى وجود خروقات وتجاوزات في العديد من المؤسسات التربوية الخاصة التي ابتعدت عن دفتر الشروط المنظم لها ومن بين الخروقات المسجلة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي حولتها بعض المدارس الخاصة إلى مهنة رئيسية غير قابلة للتنازل عنها لأي سبب من الأسباب في نشاطها لكونها تذر عليهم أموال باهظة بسبب الإقبال الكبير من قبل تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث وفتح الأقسام خلال الفترة المسائية لهذا النشاط الموازي وكذلك لعدم التزام عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بالبرنامج الوطني للدروس المقرر من قبل وزارة التربية الوطنية وعدم توفر أخرى على الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة المدرسية للتلاميذ كون مقراتها عبارة عن مساكن يتم تأجيرها وغياب الصحة المدرسية وشروط السلامة للمتمدرسين . والجدير بالإشارة أن وزيرة التربية الوطنية” نورية بن غبريت” كانت قد شددت على عملية المتابعة الصارمة لتلك المدارس والتي تتم تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية الذين يخضعون لتكوين شامل. كما دعت إلى مناقشة العديد من النقاط مع أصحاب المدارس الخاصة ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها مشكل ضعف النتائج المسجلة على مستوى الأقسام النهائية بالنسبة للطور المتوسط والثانوي بالمؤسسات الخاصة والتي تبقى محل تساؤل مع انتهاء كل موسم دراسي