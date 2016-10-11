الداخلية تحقق في مآل حافلات النقل المدرسي بالبلديات





كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية باشرت التحقيق على مستوى البلديات فيما يتعلق بحافلات النقل المدرسي التي تحول أغلبها إلى “خردة” مكدسة داخل الحظائر نتيجة استغلالها خارج إطار نقل التلاميذ

بوسعادة فتيحة





الذين يعاني أزيد من 80 بالمئة منهم بالمناطق النائية من انعدام النقل والمشي لعشرات الكيلومترات خاصة خلال فصل الشتاء رغم الملايير التي خصصتها الحكومة خلال السنوات الفارطة في إطار ميزانية النقل المدرسي.وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الداخلية بدأت بإيفاد لجان خاصة ستحل بمعظم بلديات الوطن خاصة بالولايات الشمالية للوقوف على ما آلت إليه المعدات والمركبات التي خصصتها الحكومة في وقت سابق للنقل المدرسي وسيكون أعضاء اللجان مزودين بقوائم لجميع الحافلات التي خصصت لكل بلدية والمطالبة بتقارير خاصة عن ما آلت إليه الحافلات المتواجدة في حالة يرثى لها بعد أن تم رميها بالحظائر المخصصة للسيارات نتيجة توقفها عن العمل رغم أنها دخلت حيز الخدمة منذ ستين فقط أو ثلاث كأقصى حد علما أن بعض الحافلات اختفت في ظروف ما زالت غامضة بعد أن تم تحويلها عن الهدف الرئيسي ضمن البرنامج الخاص لوزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التربية الوطنية.علما أن معظم الحافلات التي استفادت منها البلديات حولت إلى تغطية نشاط الرحلات وكذا نقل عمال البلديات خلال المناسبات الإنتخابية ووصل الأمر إلى استغلال بعض الحافلات في الوفيات وكذا الأفراح دون أن تستعمل لنقل التلاميذ الذين يضطر أغلبهم إلى المشي لمسافات طويلة تزيد عن عشرات الكيلومترات للالتحاق بمقاعد الدراسة خاصة خلال فصل الشتاء وتساقط الأمطار التي تحول المسالك التي يمرون بها بالمناطق الجبلية خاصة إلى برك مائية مملوءة بالأوحال مما يؤدي إلى تغيب الأغلبية عن المدرسة لعدة أيام حتى تعود الأجواء إلى الصفاء إلى جانب تساقط الثلوج على مستوى بعض المناطق.