الكنابست تقرر الدخول في إضراب وطني لـ 4 أيام





عادل أمين

دعت نقابة الكنابست أمس كل النقابات والفيدراليات النقابية لمختلف القطاعات للانخراط في مسعى الدفاع عن مكتسبات العمال وحمايتها بالمشاركة في الإضراب المعلن عنها من طرف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات. وطالبت النقابة في بيان لها الطبقة السياسية ونواب المجلس الشعب بغرفتيه بتحمل مسؤولياتهم بالوقوف إلى جانب العمال وعدم التخلي عنهم بالتصدي ورفض تمرير مشروع إلغاء الأمر 97/13 .وأكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار لتربية المجتمع في دورة عادية بالمقر الوطني بالجزائر العصامة الذي ناقش تقرير شامل حول المستجدات الأخيرة قرر الدخول في الإضراب الوطني أيام 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري لتجسيد المطالب المرفوعة في مقدمتها التراجع عن القرار المتخذ من طرف الثلاثية والمصادق عليه في اجتماع الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما محدودي الدخل والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017 .وحمل المجلس الوطني المسؤولية كاملة للمسؤولين على قطاع وزارة التربية الوطنية لتبعيات القرار الارتجالي في تحديد رزنامة العطل المدرسية والتسرع في تطبيق التغييرات الجديدة أو ما اصطلح عليها بتغييرات مناهج الجيل الثاني دون تكوين فعلي ومتخصص للأساتذة ودون توفير الأجواء المناسبة لتنفيذه. كما تبرأ من جملة الاختالالات المترتبة عن مثل هذه القرارات ومن سياسية فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام.