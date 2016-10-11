الحبس لوالدا الطفل “أيمن” المختطف في جريمة وهمية بتبسة





الحمزة سفيان

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، أمس، بإيداع والدة الطفل أيمن غيلاني 13 سنة من العمر وكذا والده الحبس الاحتياطي قبل مثولهما أمام جلسة المحاكمة بتهم تتعلق باختلاق وفبركة جريمة اختطاف وهمية والتصريح الكاذب وتعريض حياة قاصر للخطر، حيث بفضل التحقيقات المعمقة لمصالح الدرك تبيّن أن عملية اختطاف الطفل أيمن الذي يقطن بمدينة الحمامات هي من نسج خيال والداه وغير حقيقية ولا وجود لأشخاص مجرمين من سواهما حيث أثبتت التحريات بالفعل أن والدته هي من قيّدت أبنها بشريط لاصق قبل أن يرمى به في العراء بمكان شبه معزول خلف بناية في طور الإنجاز ببلدية بولحاف الدير ولولا تدخل مواطنون لإنقاذه لكانت حياته في خطر كما أن جريمة دفن والده جاءت لتضليل مصالح الأمن ولتوريط جيرانه إلا أن التحقيق القائم تحت إشراف قائد الكتيبة والذي شمل حوالي عشرون شخصا في هذه القضية التي كانت أسبابها غامضة في البداية، كشف العملية المخزية لوالدا الطفل اللذان لم ينتبها لتعريض ابنها للخطر وإنما استغلاه في عمل غير إنساني من أجل فقط كسب النزاع مع أشخاص، تجدر الإشارة أن الحادثة أثارت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل أن يكتشف المحققون تفاصيل مثيرة وغريبة عنها يحدث هذا في الوقت الذي أصبحت فيه قضايا اختطاف الأطفال لها شأن كبير وحساس يهتم به الرأي العام وكافة السلطات في البلاد.