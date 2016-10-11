التحقيق مع 27 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية بباتنة

تم طيلة نهار أمس بباتنة استدعاء وكذا التحقيق مع 27 شخصا بين متهم وشاهد في قضية تتعلق بإسناد ودعم الجماعات الإرهابية الناشطة بجبال باتنة، حيث جاءت التحقيقات هذه على خلفية القضاء على خمسة إرهابيين منذ أزيد من أسبوع بجبال وستيلي بين بلديتي لارباع وتازولت، الأشخاص 27 أغلبهم ينحدرون من مشاتي بلدية تازولت، هذا وحسب معلومات مؤكدة فإن الجيش الوطني الشعبي قد تمكن من تحطيم مخبئ للجماعات الإرهابية، فيما يواصل محاصرة العناصر الارهابية المتبقية بجبال وستيلي، وذلك بعد أن تم القضاء على خمسة عناصر منهم وتم التعرف على هويتهم، ما أسفر أيضا عن التحقيق مع الأشخاص الذين يرجح ان يكون البعض منهم كانوا يدعمون هذه العناصر الإجرامية.

شوشان ح