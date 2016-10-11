تنصيب الأمين العام الجديد للولاية

وسط حضور رسمي تم أول أمس تنصيب الأمين العام الجديد لولاية جيجل ويتعلق الأمر بالسيد عزالدين بوطارة الذي جاء ليخلف سابقه أحمد كروم الذي عيّن كما هو معلوم واليا جديدا لولاية بسكرة في إطار الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة .وقد أشرفت السلطات المدنية والعسكرية بجيجل على عملية تنصيب الأمين العام الجديد لولاية جيجل الذي تمت ترقيته إلى هذا المنصب بمناسبة ذات الحركة التي شهدها سلك الولاة والأمناء العامين للولايات ، حيث كان الأمين العام الجديد لولاية جيجل عز الدين بوطارة يشغل منصب رئيس دائرة الخروب بولاية قسنطينة ، كما أن الأخير يعرف ولاية جيجل جيدا بحكم إشرافه على إحدى دوائرها في وقت سابق ويتعلق الأمر بدائرة العنصر ( شرق عاصمة الولاية ) وهو ما يمنحه بالتأكيد على هامش مناورة أكبر للنجاح في مهمته الجديدة والحفاظ على الصورة التي تركها سابقه أحمد كروم الذي ساهمت نجاحاته في أداء مهمته كأمين عام سابق للولاية في الارتقاء إلى منصب والي لولاية بسكرة .

م. مسعود