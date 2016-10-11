شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها أمس إلى ولاية باتنة عن الدور المنوط الذي يمكن أن تلعبه المرأة خصوصا المرأة الريفية وكذا المرأة المقاولاتية في ظل البرنامج المعلن عنه من طرف الحكومة منذ أيام والمتعلق بالمقاولاتية كمشروع لفائدة المرأة واصفة إياه بالهام أمام النظرة الجديدة للاقتصاد الوطني والنهوض به، معتبرة في ذات السياق أن دور المرأة في هذا المجال لا يستهان به لما للمرأة الريفية على وجه الخصوص من إمكانيات وقدرات في إبراز ذاتها ودخول باب المنافسة إذا ما تم تحسين ظروف عملها، هذا واعتبرت مونية مسلم لدى إشرافها على افتتاح معرض مخصص لنشاطات المرأة الريفية المرأة شريك قوي في الديناميكية التي تصبو إليها الدولة كما كشفت أيضا عن انطلاق المقاولة النسوية التي من شانها فتح آفاق واعدة في مجال الاستثمار والارتقاء في خدمة الاقتصاد الوطني وفق ما تسعى الدولة إلى تحقيقه كبدائل للنهوض بالاقتصاد وتجاوز الأزمة هذا كما ركزت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة على ضرورة مرافقة الدولة للمرأة وجعلها رقما فعالا وهاما في معادلة التنمية، كما أشرفت الوزيرة وخلال زيارتها لباتنة على توزيع قروض لتدعيم المرأة الريفية من قبل الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، هذا وخلال زيارتها للولاية قامت الوزيرة بمعاينة عديد منشآت قطاعها، على غرار تدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا كمكسب أبدى من خلاله مواطنو مروانة بباتنة ارتياحا كبيرا في تكوين هذه الفئة التي تفتقر إلى العناية

شوشان.ح