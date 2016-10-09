جوادي يطالب باسترجاع جماجم الجزائريين من فرنسا

ع.العبودي

استنكر رئيس حزب المستقبل الديمقراطي علي جوادي في أول رد فعل لحزبه على ما تم الإعلان عنه في إحدى القنوات الفرنسية مطالبا الجزائر شعبا و حكومة بالالتفات و الإسراع في إجراءات استرجاع جماجم الشهداء الجزائريين المعروضين في المتاحف معتبرا إياها اهانة للجزائر مؤكدا على أن الجزائر مطالبة باسترجاع كل ما تعلق بالذاكرة الجزائرية من صور و أفلام وثائقية خاصة عن الثورة الجزائرية مضيفا أن معاقبة فرنسا أمر لا بد منه و استرجاع جماجم هؤلاء المقاومين الذين استشهدوا في بداية الحقبة الاستعمارية أمر حتمي لدفنها في الجزائر بلد الأبطال والشهداء، رافضا رفضا قاطعا أن تتعرض الجزائر لأية إساءة فما بالك الإساءة للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن ، فيما أبدى رئيس الحزب استياءه و رفضه لما تقوم به فرنسا البلد الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان و يضع رؤوس قطعها المستعمر الفرنسي ببشاعة ووحشية وفعل لا يقترفه إلا الإرهاب في متاحف لتقدم للزوار” حيث تأسف عن هذه الوضعية واصفا ما اقترفته فرنسا الاستعمارية “بعمل يبرز أقبح صورة عرفها تاريخ البشرية و لابد علينا الالتفاف و العمل على إرجاع الذاكرة الجزائرية و وضع حد لفرنسا ، مضيفا أنه يجب على فرنسا أن تعرف أنها استعملت كل الوسائل لقهر الجزائريين فبدءا بالتعذيب الجسدي أيام الاستعمار وصولا إلى التعذيب النفسي أيام الاستقلال.