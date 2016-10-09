الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف للرتب الإدارية يوم 12 أكتوبر





أفادت مصادر مطلعة لآخر ساعة أن الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف الخاصة بمختلف الرتب الإدارية ستكون يوم 12 أكتوبر وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية حيث ستكون النتائج بالموقع الرسمي للوزارة. وحسب ذات المصدر فإن ولاية عنابة شهدت أول أمس مشاركة 86 مرشحا في الاختبار الشفوي لرتبة مستشار التوجيه إضافة إلى مشاركة 141 مرشحا لاختبار نائب مقتصد و 507 مشرف تربية حيث أجري الاختبار الشفوي على مستوى 6 مراكز بالولاية في ظروف جد عادية لاسيما وأن المديرية عملت جاهدة لإجراء الاختبارات في أحسن الظروف هذا وقد سبق وأن اجتاز المترشحون الاختبار الكتابي في 18 سبتمبر المنصرم لتكون النتائج النهائية للمتسابقين يوم 12 أكتوبر القادم وللتذكير فإن وزارة التربية قد سبق وأن أعلنت عن مسابقة التوظيف الخارجية للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية وذلك في شهر أوت المنصرم أين قام المرشحون بتسجيل أنفسهم وإجراء اختبار كتابي في 18 سبتمبر هذا وقد نظمت الوزارة مسابقة التوظيف لشغل وظائف كل من مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذلك مقتصد ونائب مقتصد ومشرف التربية وكذلك ملحق رئيسي بالمخابر لتكون عدد المناصب على المستوى الوطني كالآتي: مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: 292 منصبا ومقتصد: 612 منصبا ونائب مقتصد: 616 منصبا ومشرف التربية 3285 منصب وملحق رئيسي بالمخبر 293، للتذكير فإن النتائج الرسمية سيتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة

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