117 منصبا شاغرا بمختلف المؤسسات التربوية بعنابة





أكد أمس مدير التربية لولاية عنابة أن الشغور في عدد المناصب للمؤسسات التربوية يتم القضاء عليه خلال اليومين القادمين حيث سجلت المديرية 117 منصبا شاغرا للأساتذة في مختلف المواد ليتم الاستنجاد بالناجحين في القوائم الاحتياطية وكذلك المتعاقدين حسب الأقدمية والأولية. حيث أكد أحمد عياشي في تصريحه لآخر ساعة أنه تم الاتصال بعدد من الأساتذة الناجحين في القائمة الاحتياطية وذلك للالتحاق بمناصبهم في اليومين القادمين كما تم الاستنجاد بالمتعاقدين بعد العمل على النظر في ملفاتهم من خلال الأقدمية وكذلك الأولوية للالتحاق بدورهم في المناصب الشاغرة كمستخلفين ليبلغ بذلك عددهم 117 أستاذا من أجل تغطية مشكلة شغور المناصب في مختلف المؤسسات التربوية والمواد حيث أضاف مدير التربية أنه يعمل شخصيا على مراقبة وسير المؤسسات للوقوف على مشاكلهم وأخذ جميع النقائص بعين الاعتبار لضمان نجاح السنة الدراسية من جهة أخرى وللحرص على تلقي التلاميذ وتمكينهم من الدروس في وقتها بما فيهم الأقسام النهائية هذا وقد أشار متحدثنا أن الاستنجاد بالأساتذة المتعاقدين كان قراره الخاص وذلك لتغطية العجز الحاصل في أغلب الثانويات والمتوسطات وسيباشر أغلب التلاميذ والأساتذة نشاطهم خلال اليومين القادمين وهذا عقب تمكين الأساتذة من محاضر تنصيبهم وبعد استكمال المديرية جميع الإجراءات اللازمة من خلال فرز الملفات وإعطاء الأولوية للأقدمية.

آسيا بوقرة