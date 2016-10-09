استقبال أزيد من 8900 طلب جديد أغلبهم تابعون لقطاع التربية





شهدث، مؤخرا وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بولاية سطيف، إقبالا منقطع النظير من قبل الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي،وهذا بعد إعلان الحكومة عن إلغاء هذا النوع من التقاعد بعدما تضرر الصندوق بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين في السنة و ارتفاع منحة التقاعد بسبب ارتفاع في الرواتب الشهرية للموظفين . وقد استقبلت وكالة سطيف لوحدها أكثر من 8800 ملف من مختلف القطاعات من بينهم 1872 من قطاع التربية إلى غاية نهاية شهر أوت. حيث تم دراسة 80 بالمائة من هذه الملفات التي تستغرق مدة دراسة و تسوية الملف شهرين على أقصى تقدير، ليستفيد بعدها من منحة التقاعد مباشرة بعد تقديم شهادة توقيف الراتب من المصلحة المستخدمة، و من أجل تفادي الطوابير الكبيرة حرصت الوكالة على رفع عدد الشبابيك و اختيار أحسن عناصرها لاستقبال و دراسة الملفات كما توجد 6 فروع بعدة دوائر لاستقبال و توجيه الراغبين في إيداع ملفاتهم. و لتفادي طوابير الانتظار أمام مقر الوكالة عمدت الإدارة إلى فتح بابها قبل ساعة من بداية العمل لاستقبال المواطنين داخل مقرها ، و تشهد وكالة سطيف ارتفاعا في عدد المتقاعدين كل سنة مقارنة بالسنوات الماضية حيث ارتفع عدد المتقاعدين إلى 107 آلاف متقاعد خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعدما كان 80 ألفا. وحسب ما أكده السيد” بولقنافذ عبد الرحمان” مدير وكالة سطيف، فإن مصالحه حريصة على توفير الظروف الملائمة لحسن استقبال المواطنين ،و التعجيل في دراسة الملفات لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من منحتهم ، و تقاضيهم لأجرتهم مباشرة بعد تقديم شهادة توقف الراتب ، وهذا يتم في غضون مدة لا تتجاوز الشهرين .

أيمن. ر