إعادة النظر في ضبط قوائم المستفيدين من الترقوي المدعّم

م. مسعود

علم من مصادر متطابقة بأن القائمين على قطاع السكن بولاية جيجل قرروا إعادة النظر في طريقة ضبط وإعداد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم وذلك في أعقاب الشكاوى التي توصل بها هؤلاء من قبل العشرات من الأشخاص الذين ينتظرون مقررات الاستفادة منذ عدة سنوات .وقد احتج العشرات من المعنيين بهذا الصنف من السكن من تأخر حصولهم على سكنات ووجود ما سموّه بتجاوزات في ضبط القوائم مما منح حسبهم أفضلية الاستفادة لأشخاص معينين على حساب أشخاص آخرين رغم أن بعضهم لازالوا في قوائم الانتظار يستحقون أكثر من غيرهم التواجد في القوائم المعلن عنها حسب شكاوى المعنيين دائما وهو ما يفسر حديث مصادر متطابقة عن وجود قرار على مكتب أعلى المسؤولين بالولاية يقضي بإعادة النظر في طريقة ضبط وإعداد قوائم السكن الترقوي المدعم حيث سيتم مستقبلا حسب مصادر « آخر ساعة» اعتماد تاريخ إيداع الملفات وكذا قدمها في ضبط القوائم بدل الأسس التي كانت معتمدة في ضبط هذه القوائم والتي كانت تقوم على أسس أغلبها غير معروفة ويصطلح على تسميتها من قبل المواطنين بأحكام ما تحت الطاولة ، في إشارة إلى مبدأ الولاءات والعلاقات الخاصة التي حرمت الكثيرين من الاستفادة من هذا السكن رغم النجاح الذي حققه خصوصا بالنسبة لبعض الفئات العمالية وذلك على حساب صيغ سكنية أخرى على غرار السكن الاجتماعي وحتى صيغة عدل التي أثارت موجة احتجاجات بين طالبي هذا الصنف من السكن خلال الفترة الأخيرة من خلال سلسلة الوقفات التي أقامها المكتتبون من أجل المطالبة برفع وتيرة الأشغال في البرامج المنطلقة ومنح الولاية حصة جديدة تماشيا مع العدد الكبير للطلبات .