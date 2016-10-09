تسرب للغاز يثير الرعب بالمدينة الجديدة

عاشت أول أمس ، العديد من الأحياء بالمدينة الجديدة علي منجلي حالة من الهلع بعد تسرب كميات من الغاز، على مستوى مركز الغاز، بالوحدة الجوارية 04 وغادرت العشرات من العائلات بالوحدة الجوارية 17و 18 وكذا 03 و02 ابتداء من الساعة العاشرة بيوتهم، بعد أن انتشرت رائحة الغاز بها، وسط حالة من الخوف والترقب، حيث توجهت بعدها عناصر الحماية المدنية إلى جميع الأحياء من أجل معرفة مصدر التسرب والرائحة، وذكر المكلف بالاتصال، على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، بأن عطبا أصاب مركز الغاز بالوحدة الجوارية04، حيث باشرت مصالح سونلغاز أشغال الإصلاح، دون أن يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في الحادثة كما أضاف مسؤول بمؤسسة سونلغاز بأن العطب متحكم فيه ولا يوجد خطر على سلامة المواطنين، كما أضاف بأن المشكلة ليست من اختصاصها وإنما تعود إلى شركة توزيع ونقل الغاز، لكنها ذكرت بأنه تم التحكم في المشكلة ولا يوجد أي خطر على المواطنين.

جمال بوعكاز