«بوتفليقة عمل مع ضباط فرنسا وبلخادم رفيقي ومشاعري اتجاهه لن تتغير»





تحاشى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي»أحمد أويحيى« التعليق على التصريحات الأخيرة لغريمه في الأفلان «عمار سعداني» والتي وجه فيها اتهامات خطيرة لكل من رئيس جهاز المخابرات الأسبق«محمد مدين» المعروف بالجنرال توفيق و الرئيس الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني»عبد العزيز بلخادم»، مؤكدا بأن بوتفليقة عمل مع ضباط فرنسا والرئيس الراحل «هواري بومدين» عمل معهم على بناء الجيش.

سارة شرقي





«لست بمعلق سياسي ولا بمعلق رياضي حتى أرد على اتهامات غريمي أو غيره والأفلان حليف استراتيجي للأرندي « هي العبارة التي فضل المسؤول الأول في التجمع الوطني الديمقراطي»أحمد أويحيى« أن يرد بها على الصحافة التي حاولت أن تستطلع رأيه فيما تعلق باتهامات عمار سعداني للماجور توفيق ورئيس الحكومة سابقا «عبد العزيز بلخادم» وعائلته فيما تعلق بخيانتهما للجزائر والوقوف وراء عدد من الأحداث التي عرفتها البلاد، وقال فيما يخص ملف ضباط فرنسا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رائد بجيش التحرير وعمل مع ضباط فرنسا وبومدين بنى معهم جيشا ، مفيدا بأن هذا الملف هو من بين الأوراق التي يتم استخدامها في سوق السياسة .وأردف أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه ببن عكنون في العاصمة، بأن بلخادم رفيقه ويكن له كل الاحترام وعمل معه لسنوات عدة، وتابع القول «مشاعري له كما هي ولا تتغير حسب المواسم»، وهو ما اعتبره رجال الصحافة كلاما يريد به الدفاع بشكل غير مباشر عن عبد العزيز بلخادم وعائلته و أن تصريحات سعداني الأخيرة مجرد كلام وليست حقيقة .وفيما تعلق بجماجم الشهداء الجزائريين في فرنسا، قال بأن الدولة الجزائرية تناقش هذا الملف عن طريق وزارة المجاهدين مع فرنسا، متسائلا في حال تم إحضار هذه الجماجم فهل من المفيد لبقاء ذاكرة محن الشعب الجزائري أثناء حرب التحرير شاهدا في فرنسا أم يتم إحضارها ودفنها في الجزائر؟.وعن صحة القاضي الأول للبلاد»عبد العزيز بوتفليقة ، أبرز أحمد أويحيى بأن الرئيس بخير وهو قادر على تسيير شؤون البلاد كما أنه على اطلاع بكل ما يجري في الجزائر وخارجها، مجددا دعم ومساندة تشكيلته السياسية لرئيس الجمهورية ، وأضاف بأن التجمع الوطني الديمقراطي جامع لكل الجزائريين وسيكتسح الساحة في الانتخابات التشريعية المقبلة.وفي الشق الاقتصادي، أوضح الرجل الأول في الأرندي بأن نجاح اجتماع الأوبك الذي جرى بأرض الوطن راجع لسمعة الجزائر الجيدة كما أنه نجح بفضل الرئيس الذي عمل وساهم في انتعاش سعر براميل النفط، وأضاف بأن الحكومة اتخذت قرارا حكيما باعتمادها لـسعر 50 دولارا كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية وقال أن العجز في قانون المالية هو ألف و400 مليار دينار والجزائر بحاجة إلى استدانة 10 ملايير دولار لسد هذا العجز غير أنه عبر عن رفضه للجوء إلى هذا الحل كونه سيخنق البلاد، مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي صعب غير أن الحكومة متحكمة فيه حسب قوله.