الأساتذة الحراس يطالبون« onec» بتسديد مستحقاتهم المالية





طالب العشرات من الأساتذة حراس الامتحانات الرسمية ومسابقات التوظيف والترقية بقطاع التربية بالكثير من ولايات الوطن الوزيرة « نورية بن غبريت» بالتدخل الفوري من أجل تسوية قضية المستحقات المالية الخاصة بهم التي لم يتحصلوا عليها نظير حراستهم للممتحنين خلال امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ومسابقات التوظيف الأخيرة .كما طالبوا المدير العام للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات بحل المشكلة العالقة التي حالت دون تمكينهم من مستحقاتهم المالية و التي حرموا منها لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن رغم بداية العام الدراسي الجديد 2016/2017 . من جهتهم وجد أساتذة آخرون في صفحة الوزارة على الفايسبوك مساحة لإيصال انشغالهم لوزيرة القطاع بغرض النظر في انشغالهم المطروح على مديري التربية بالولايات المعنية حيث دعوا الوزيرة «بن غبريت» إلى التدخل لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي لم يقم لحد الساعة بتسديد مستحقات الأساتذة في مختلف الامتحانات .من جهتها ردت الوزيرة من خلال الإجابة على هذا الانشغال بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على مستوى كل الولايات المعنية محل الإشكال لتسديد المستحقات المالية .وأكدت الوزارة بان العملية متواصلة لتمكين جميع الأساتذة الحراس من الحصول على مستحقاتهم المالية .

عادل أمين