منع سائقي حافلات الخطوط الطويلة من التدخين وشرب القهوة خلال ساعات العمل





وضع اتحاد الناقلين إجراءات صارمة للحد من الفوضى التي يشهدها القطاع خاصة داخل الحافلات العاملة على الخطوط الطويلة حيث تم منع القهوة والتدخين بالنسبة للسائقين والقابضين مع إلزامهم بارتداء ملابس لائقة إلى جانب ضمان راحة وأمن المسافرين من خلال توفير بعض الضروريات كالمياه والتوقف كل مسافة 200 كلم لمدة 15 دقيقة على الأقل وذلك حسب ما جاء في البيان الصادر عن اتحاد الناقلين والذي يتضمن تسليط عقوبات صارمة على جميع المخالفين خاصة بالنسبة لنظافة الحافلة والهندام مع تحويل المركبة إلى الحجز في حالة ضبط فنجان قهوة بجانب السائق أو توقيفه وهو بصدد تدخين سيجارة أو الغناء الصاخب داخل الحافلة وأثناء السياقة سواء بالنسبة للسائق أو القابض على حد سواء هذا إلى جانب ضرورة أن تتوفر الحافلة على تلفاز صغير أو الجرائد اليومية كما يعاقب كل سائق حافلة يعمل على الخطوط الداخلية لم يلتزم بالوقت المحدد للتوجه إلى الخانة المخصصة له لضمان نقل المسافرين خاصة في أوقات الذروة سواء خلال الصباح أو خلال فترة المساء وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن كل سائق أو أحد العاملين بالحافلة يتعرض لعقوبات صارمة بعد مثوله أمام لجنة الانضباط في حالة تقدم أحد الزبائن بشكوى ضده تتضمن تصرفات غير لائقة وحدوث مناوشات داخل الحافلة تخل بالنظام العام أو التلفظ بكلمات بذيئة علما أن الإجراءات يتم تطبيقها بالتنسيق مع مصالح مديريات النقل عبر مختلف ولايات الوطن كما يتلقى السائقون أو أصحاب الحافلات المخالفين إنذارات ويتم توقيفهم عن العمل نهائيا في حالة تكرار الخطأ أو المخالفة المتعلقة بالنظافة أو الهندام مع التحويل إلى الحجز مباشرة في حالة ضبط السائق أو العاملين في مخالفة من الدرجة الأولى خاصة بالنسبة للتدخين وشرب القهوة علما أن بعض الحافلات باتت في حالة يرثى لها بسبب انعدام النظافة إلى جانب الغناء الصاخب واهتمام السائق بالتحدث أثناء القيادة وهو ما خلف حوادث مرور قاتلة في العديد من المناسبات على العديد من الخطوط الطويلة ما بين الولايات.

بوسعادة فتيحة