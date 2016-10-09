لجان تفتيش لمراقبة رفع العلم الوطني بالهيئات العمومية





شرعت لجان ولائية عبر 48 ولاية في شن عمليات تفتيش فجائية للمؤسسات والهيئات العمومية على غرار التربوية منها لمراقبة رفع العلم الوطني فوق مباني تلك المرافق العمومية وتوجيه إعذارات للمسؤولين المتقاعسين في الاعتناء بالراية الوطنية. وحسب مصادرنا فإن لجان التفتيش المتكونة من عدة قطاعات على غرار الأمن وممثلين عن منظمات الأسرة الثورية وخلال الزيارات الفجائية وجهت للعديد من الولايات تنبيهات لمديري المؤسسات التربوية ومديريات تنفيذية بسبب الحالة المزرية التي تعرفها الراية الوطنية بمؤسساتهم وفي هذا الصدد شرع مديرو مؤسسات تربوية وتنفيذية بولاية عنابة في تغيير الأعلام الوطنية الموجودة فوق المباني وعلى أبوابها الرئيسية لتفادي إنذارات لجنة التفتيش الولائية وتزامن ذلك مع اقتراب إحياء ذكرى الفاتح من نوفمبر 1954. من جهتهم يشتكي مديرو المدارس الابتدائية من تجاهل البلديات لمراسلاتهم التي يطالبون فيها الأميار بتمكينهم من أعلام الحجم الكبير لاستبدال القديمة خاصة تلك المثبتة فوق المدارس والتي توجد في الساحة حيث مع انطلاق العام الدراسي الجديد يقوم المديرون بمراسلة البلديات من أجل استبدال الراية الوطنية بأخرى جديدة إلا أن الكثير منها لا يستجيب لتلك المراسلات مما يجعل المديرين عرضة لتنبيهات اللجنة الولائية التي تقوم بعمليات تفتيش دورية لمراقبة رفع العلم الوطني. عادل أمين