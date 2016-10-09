مير الحروش و11 منتخبا وموظفا أمام العدالة

حياة بودينار





ما جعل السلطات الولائية تحتار في كيفية حصول المواطن على الوثائق المتعلقة بمشاريع وصفقات و السكنات الفوضوية لتحرر شكوى ضد بلدية الحروش، وكان من ضمن من استمع إليهم وكيل الجمهورية المواطن المعني.وكانت بلدية الحروش خلال السنوات الماضية قد شهدت عدة قضايا بسبب رسائل مجهولة حملت معلومات دقيقة من داخل الملفات الرسمية السرية جرت لمرات المنتخبين للعدالة، قبل أن تأتي هذه القضية لتضيف لسجل البلدية الحافل قضية جديدة قد تكشف تهاونا وتواطؤا في التلاعب بالوثائق الرسمية ، حيث أن المواطن كتب شكوى لوالي الولاية حول تجاوزات ببلدية الحروش تخص مجالات الصفقات و السكنات الفوضوية ومنح المشاريع وأرفق رسالته بوثائق رسمية تدعم أقواله و الغريب أن هذه الوثائق لا يمكن الوصول إليها إلا إذا سربها طرف أو أطراف من داخل البلدية ، الأمر الذي لفت انتباه السلطات الولائية التي سارعت لرفع دعوى قضائية ضد البلدية.وخلص وكيل الجمهورية عقب استماعه لكافة الأطراف إلى مواصلة التحقيق لكشف الجهة التي ساعدت المواطن في الحصول على الوثائق ومكنته منها ، بعدما نفى جميع المستمعين علاقتهم بتسريب الوثائق.