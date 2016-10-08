مديرية التربية تشرع في شطب أسماء الاحتياطيين الذين رفضوا الالتحاق بمناصبهم بداية من الغد

م. مسعود





أكد مدير التربية لجيجل مولود بوعزقي بأن مصالحه ستشرع في شطب الأساتذة الاحتياطيين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم بعد بداية من يوم غد الأحد وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية التي صدرت بهذا الخصوص معترفا بوجود نقص كبير في تغطية بعض المناصب خصوصا على مستوى المرحلة الابتدائية .وحذر مدير التربية بجيجل مولود بوعزقي الأساتذة الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم لشغل مناصب في مختلف الأطوار بعد استنفاذ القوائم الرئيسية من مغبة تسجيل المزيد من التأخر في الالتحاق بالمؤسسات التي وجهوا إليها مؤكدا بأن مصالحه ستشرع في شطب هؤلاء من القائمة وتعويضهم بآخرين حتى ولو تم اللجوء إلى القوائم الوطنية بداية من يوم غد الأحد ، مؤكدا بأن مديرية التربية قامت باللازم مع هؤلاء من خلال تقديم اعذارات لهم ولن يكون في مقدورهم إيجاد أي حجة لتبرير غيابهم وعدم التحاقهم بمناصبهم في حال تعرضهم لقرار الفصل .واعترف بوعزقي في تصريحات صحفية بوجود عجز في بعض المناصب خصوصا على مستوى المرحلة الابتدائية رغم استنفاذ قائمة الناجحين في هذه المرحلة والذين قدر عددهم بـ (275) أستاذا وهو ما استدعى اللجوء إلى القائمة الوطنية من خلال الاستنجاد بنحو (80) أستاذا من خارج الولاية .من جهة أخرى أشاد موفد وزارة التربية إلى ولاية جيجل من أجل تقييم الدخول المدرسي الجديد والوقوف على النقائص المسجلة بالظروف العامة التي ميزت الدخول المدرسي على مستوى عاصمة الكورنيش ، قياسا ببعض الولايات الأخرى وقد كانت لهذا الوفد زيارات إلى بعض المناطق بما فيها النائية منها والتي أبدى بها موفد بن غبريط بعض التحفظات بخصوص ظروف تمدرس بعض التلاميذ داعيا الأسر الجيجلية إلى التعاون من أجل توفير أفضل إقامة للأساتذة القادمين من مناطق بعيدة حتى يضمنوا التمدرس الجيد لأبنائهم خصوصا على مستوى بعض البلديات البعيدة في صورة ايراقن وسلمى بن زيادة .