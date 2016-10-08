فرعون: “ وداعا للإنقطاعات في الانترنت”





صالح.ب

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون خلال زيارتها التفقدية إلى ولاية وهران، إلى أن مصالح الوزارة شرعت في تجديد شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني و هو ما سيؤثر إيجابا على تدفق الانترنت و الهواتف الثابتة مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة التي عرفتها بعض المناطق للانترنت ستصبح من الماضي،و في السياق ذاته أكدت الوزيرة أنه سيتم إرجاء الانتهاء من مشروع الكابل البحري للألياف البصرية وهران- فالنسيا (أورفال) بثلاثة أشهر بعدما كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الجاري .ويعود التأخر في إنجاز هذا المشروع إلى سبب مالي بالإضافة إلى إجراء دراسة ثانية للجدوى بعدما تبين أن الأولى كانت سيئة وفق نفس المسؤول، وخلال عرض المشروع أبرز مسؤول مؤسسة الإنجاز خيناش بأن المحطة المخصصة لاستقبال الكابل بتروفيل (عين الترك) لن يتم استلامها في أوانها مشيرا إلى استئناف الأشغال وتجهيز المحطة يتطلب إضافة بـ 17,5 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع ، في سياق آخر شهدت شبكة الانترنت في الآونة الأخيرة تدبدبا كبيرا وانقطاعات متكررة أرقت كثيرا المواطنين في مختلف الولايات