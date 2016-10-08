الدرك يفكك شبكتين للمتاجرة في الآثار ويوقف 5 متهمين ببلديتي خيران وخنشلة





تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بخنشلة في منتصف الأسبوع الفارط من تفكيك شبكتين للمتاجرة بالآثار الأولى ببلدية عاصمة الولاية والثانية ببلدية خيران جنوب مقر عاصمة الولاية

عمران بلهوشات





حيث تم خلال العمليتين حجز 1300 قطعة نقدية تعود للحقبة الرومانية ومزهريات وقطع ذهبية و جهازي كشف المعادن ، كما تم توقيف أزيد من 5 أشخاص خلال العمليتين .وحسب بيان للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية خنشلة حصلت “آخر ساعة” على نسخة منه فإن تفاصيل العمليتين تعود إلى الأسبوع المنصرم ، حيث تلقى عناصر الدرك بخنشلة معلومات مفادها أن شاحنة جر على متنها سيارة سياحية و 3 أشخاص تحمل كميات من القطع الأثرية ، حيث وبعد التحريات تم نصب كمين للشاحنة بالطريق الوطني رقم 88 ، حيث كانت قادمة من المحمل باتجاه مدينة خنشلة ، ليقوم عناصر دورية أمنية بتوقيف الشاحنة ، وبعد التفتيش الدقيق لها عثر على كيس بلاستيكي داخل الشاحنة به أزيد من 1300 قطعة نقدية تعود للحقبة الرومانية ، ليتم توقيف الأفراد الذين كانوا بالشاحنة وعددهم 3 أشخاص و إحالتهم على التحقيق الذي لا يزال متواصلا .وببلدية خيران 75 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة تلقى عناصر الدرك بالمنطقة معلومات بشأن نشاط أفراد في عالم المتاجرة عن الآثار والتنقيب عليها بالمنطقة ، أين تم استصدار إذن بالتفتيش لمنازل المعنيين القاطنين بإقليم بلدية خيران ، وقد كللت عملية المداهمة لمنزلي المشبوهين بالنجاح ، بحيث تم حجز 3 مزهريات ( قلات ) من مختلف الأحجام و قطعة معدنية ذات اللون الأصفر وخاتم ذهبي و قطع معدنية و 6 مسكوكات من مختلف الأنواع و ميدالية مكتوب عليها باللغة اللاتينية و خلال العملية عثر بحوزة المتهمين على جهازين لكشف المعادن .عناصر فرقة الدرك بخيران لا تزال تواصل تحقيقاتها بشأن أفراد العصابة في انتظار إحالتهما على الجهات القضائية بعد استكمال التحقيقات الأمنية.