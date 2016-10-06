إجراء حركة واسعة في سلك الولاة مست 18 ولاية





مازوز بوعيشة

أجرى أول أمس رئيس الجمهورية حركة تحويل في سلك الولاة والولاة المنتدبين مست 18 واليا عبر التراب الوطني، أين تم ترقية أمناء عامين إلى ولاة ، بعد أن أحيل 9 ولاة على التقاعد، فيما أبقى 30 واليا بمناصبهم وقد جاءت هذه الحركة عقب تقييم شامل من طرف الحكومة لجميع الولاة. حيث عين بن حسين فوزي واليا بولاية الشلف، ومقلاتي أحمد واليا بولاية الأغواط، بريمي جمال الدين واليا بولاية أم البواقي بينما الأمين العام بولاية جيجل كروم أحمد واليا بولاية بسكرة وشريفي مولود واليا بولاية البويرة، أما بودربالي محمد فقد عين واليا بولاية تيزي وزو وأقوجيل ساعد واليا بولاية الجلفة، هذا وقد عين معسكري ناصر واليا بولاية سطيف وشاطر عبد الحكيم واليا بولاية سكيكدة ، كمال عباس واليا بولاية قسنطينة أما مقداد حاج فقد أصبح واليا بولاية المسيلة وجلاوي عبد القادر واليا بولاية ورقلة هذا وعين رئيس الجمهورية مداني فواتيح عبد الرحمن واليا بولاية بومرداس وبن مسعود عبد القادر واليا بولاية تيسمسيلت، غلاي موسى واليا بولاية تيبازة وخنفار محمد جمال واليا بولاية ميلة،بن يوسف عزيز واليا بولاية عين الدفلى أما الغازي عبد الحميد فقد عين واليا بولاية النعامة، من جهة أخرى مست الحركة كذلك الولاة المنتدبين حيث عينت بونيف فائزة واليا منتدبا لمقاطعة درارية بولاية الجزائر و بعيش حميد واليا منتدبا لمقاطعة الشراقة بولاية الجزائر،دومي جيلالي واليا منتدبا لمقاطعة الدار البيضاء بولاية الجزائر أما بوشارب عبد العزيز فقد عين واليا منتدبا لمقاطعة الحراش بولاية الجزائر، قرداح محمد واليا منتدبا لمقاطعة سيدي أمحمد بولاية الجزائر،اوشان إبراهيم واليا منتدبا لمقاطعة زرالدة بولاية الجزائر وبن قامو محمد سعيد واليا لجانت بولاية إليزي، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الولاة قد أنهيت مهامهم وأحيل عدد آخر على التقاعد منهم والي سطيف والي بومرداس وتيبازة والنعامة فيما أبقى على 30 في مناصبهم على غرار والي عنابة يوسف شرفة، والي الطارف وبجاية .