قالمة/ طالبوا بالتسديد الفوري للمستحقات المالية العالقة

أساتذة الأطوار الثلاثة يشنون إضرابا عن العمل

05.10.2016

 

 شن نهار أمس العشرات من الأساتذة والعاملين بالأطوار المدرسية الثلاثة والمنضوين تحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار التربوية  في الدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد والاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بقالمة رافعين جملة من الانشغالات متمثلة حسب بيان المحتجين الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه  في تحيين الراتب الجديد للموظفين الذين استفادوا من الترقية وفقا للتعليمة 003 ، وتصحيح وتسوية تاريخ الترقية للرتب القاعدية للمتكونين خلال ستني 2013 و2014 مع تثمين سنوات الخبرة المهنية ، وتسديد الشطر الثاني لمخلفات الإدماج مع فارق المردودية للشطر الأول والثاني ،بالإضافة إلى التسوية الإدارية والمالية للمرقيين عن طريق المسابقات المهنية و التي تخص،أستاذ رئيسي ، أستاذ مكون ، مساعد مدير مدرسة ابتدائية ، ومشرف ،ومستشار التربية ،وكذا التسديد الفوري للمستحقات المالية العالقة لجميع موظفي القطاع بالولاية بما فيها مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين .  

 ل.عزالدين

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