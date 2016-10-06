أساتذة الأطوار الثلاثة يشنون إضرابا عن العمل

شن نهار أمس العشرات من الأساتذة والعاملين بالأطوار المدرسية الثلاثة والمنضوين تحت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار التربوية في الدخول في إضراب عن العمل ليوم واحد والاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بقالمة رافعين جملة من الانشغالات متمثلة حسب بيان المحتجين الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه في تحيين الراتب الجديد للموظفين الذين استفادوا من الترقية وفقا للتعليمة 003 ، وتصحيح وتسوية تاريخ الترقية للرتب القاعدية للمتكونين خلال ستني 2013 و2014 مع تثمين سنوات الخبرة المهنية ، وتسديد الشطر الثاني لمخلفات الإدماج مع فارق المردودية للشطر الأول والثاني ،بالإضافة إلى التسوية الإدارية والمالية للمرقيين عن طريق المسابقات المهنية و التي تخص،أستاذ رئيسي ، أستاذ مكون ، مساعد مدير مدرسة ابتدائية ، ومشرف ،ومستشار التربية ،وكذا التسديد الفوري للمستحقات المالية العالقة لجميع موظفي القطاع بالولاية بما فيها مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين .

ل.عزالدين