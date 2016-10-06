الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بالطارف





ينتظرا أن تحتضن جامعة الطارف نهار اليوم الخميس فعاليات الذكرى الرابعة لوفاة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد بمشاركة وزير سابق ورفقاء السلاح بالإضافة إلى السلطات المحلية .نظم متحف المجاهد بالطارف الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس المجاهد الراحل الشاذلي بن جديد الذي أطلق تسميته على جامعة الطارف، حيث دأب المتحف على تنظيم هذه الذكرى منذ وفاة الرجل الذي ترك بصمة راسخة عبر تاريخ ثورة التحرير المجيدة والجزائر الحديثة من خلال ترؤسه للبلاد 13 سنة كان فيها العنوان الأبرز التعددية على يد أب الديمقراطية كما يلقبونه. يحمل برنامج فعاليات هذه الذكرى معرضا للصور التاريخية ببهو مدرج الجامعة وكلمات ترحيبية لكل من رئيس الجامعة ووالي الولاية إلى جانب الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، في حين ينتظر أن تكون المحاضرة الافتتاحية الرئيسية للوزير السابق الدكتور بوجمعة هيشور حول مسيرة الرجل طيلة حياته إلى جانب الاستماع إلى شهادتين لرفقاء السلاح للرئيس المجاهد الراحل من طرف المجاهد سالم جليانو من ولاية عنابة والمجاهد حريري الطاهر من بلدية بوحجار، فيما يعرض متحف المجاهد شريطا وثائقيا مصورا بعنوان “ معاناة جيل أنجبت أبطال”، لتختتم هذه الذكرى بتكريمات عائلة الفقيد والأستاذ المحاضر.

ن. معطى الله