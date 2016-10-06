تشغيل الفرن العالي على البارد بداية شهر نوفمبر





أفادت مصادر مطلعة لآخر ساعة أنه قد تم برمجة عملية تشغيل الفرن العالي بمركب الحديد والصلب على البارد مع بداية شهر نوفمبر في حالة استمرار وتيرة الأشغال على حالها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

بوسعادة فتيحة





وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن تشغيل الفرن العالي المتوقف منذ عامين تقريبا ستكون في إطار الفترة التجريبية حيث ستشرف عليها الشركة المسؤولة على أشغال التهيئة لمراقبة عملية تدفق الغاز وتشغيل أنابيب المياه وكذا التأكد من عملية وصول التيار الكهربائي بطريقة صحيحة لجميع الأجزاء المعنية بالتشغيل قبل التشغيل على الساخن الذي سيكون مباشرة بعد نجاح تجربة التشغيل على البارد هذا وتؤكد ذات المصادر أنه في حالة نجاح تجربة التشغيل على البارد والمرور إلى تشغيل الفرن فإن الطاقة التي سيعمل بها ستفوق طاقة استيعاب باقي وحدات الإنتاج التي باتت في حالة يرثى لها مما سيجعل الإدارة تواجه مشاكل بالجملة ستعيب عملية السير الحسن للإنتاج علما أن الفرن في وقت سابق كان يسير بوتيرة إنتاج ضعيفة أو متوسطة بسبب اهتراء الوحدة والأعطاب التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة دون أن يخضع لأية عملية تهيئة رغم وصوله إلى تاريخ نهاية الخدمة في حين سيدخل الخدمة بعد التهيئة بطاقة إنتاج ستتعدى كل الأرقام المسجلة من قبل. علما انه تم توقيف الفرن العالي منذ حوالي عامين بعد أن وصل إلى نهاية الخدمة حيث تم إسناد الأشغال لشركة إيطالية تم فسخ العقد معها فيما بعد بسبب تأخر الأشغال لتسند مؤخرا لشركة عالمية متعددة الجنسيات تظم إطارات مختصة من البرتغال وأمريكا حيث انطلقت الأشغال بوتيرة متقدمة عملت خلالها الشركة على التعهد بتسليم الفرن العالي وتشغيله كأقصى حد شهر نوفمبر في حالة عدم وجود أو ظهور أية عوائق تقف في وجه إتمام الأشغال.