بعد أسبوعين من الجريمة المروعة التي هزت قسنطينة

وفاة الأم التي قتلت طفليها بسكتة قلبية داخل السجن

05.10.2016

 


صورة من الأرشيف

ع.العبودي 

 

توفيت ليلة الثلاثاء الأم التي قتلت طفليها مريم ذات 4 سنوات و أنس ذو 9 أشهر لتحل  على الأب عادل الفاجعة الثالثة بعد فقدانه أباه في البداية و في ظرف أسبوع فقد طفليه مريم وانس  ليستقبل اليوم فاجعة وفاة زوجته”  مونيا ، م« البالغة من العمر 34 سنة و التي شيعت جنازتها عصر أمس من مقر سكنى والدها و تدفن بالقرب من طفليها ، تاركة وراءها تساؤلات كبيرة لكل من يسمع حكايتها خاصة بعد  مسامحة زوجها لها وأنها ليست في كامل قواها العقلية فيما شهد لها كل من عرفوها و عايشوها بحسن الأخلاق و الأدب و الرزانة مؤكدين لنا عائلتها أنها تعاني اضطرابات نفسية منذ وضعها مولودها أنس وهي القضية التي اهتزت قسنطينة لها و باقي الولايات و كل من يسمع بهذه القضية التي انتهت بوفاة قاتلة طفليها بسكتة قلبية داخل السجن ، ولتعذر جريدة آخر ساعة من الحصول على ما كشف عنه التقرير الطبي للفصل في حالة المريضة و التي وصلتنا معلومات أنه تم تحويلها إلى المستشفى العقلي بواد العثمانية بولاية ميلة قبل إدخالها الحبس ، ارتأينا إلى استشارة مختصين في القانون الذين رجحوا أن حالة الأم من الممكن أن تكون قد تعرضت لنوبات عصبية أفقدتها السيطرة على نفسها يوم ارتكاب الجريمة و بما أنها توفيت في السجن فهي ملزمة  بالمساءلة القانونية ويطبق عليها القانون لعدم ثبوت جنونها و أنها من الممكن تعرضها لاضطرابات و نوبات عصبية وقد تجاوزت أزمة الإضرابات النفسية و في الوقت التي تواجدت في السجن هي مدركة جيدا لما يحدث ومن المرجح أنها لم تحتمل تهمة قتلها أطفالها خاصة و أنها حسب المقربين كانت أم صالحة و تعتني بطفليها ما أدى إلى تدهور صحتها و إصابتها بسكتة قلبية لتلتحق بطفليها الذين قتلتهم وهي في حالة هستيرية كبيرة لم تدرك ما فعلته حسب الوقائع التي نشرتها جريدتنا يوم الحادث . 

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