وفاة الأم التي قتلت طفليها بسكتة قلبية داخل السجن

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ع.العبودي

توفيت ليلة الثلاثاء الأم التي قتلت طفليها مريم ذات 4 سنوات و أنس ذو 9 أشهر لتحل على الأب عادل الفاجعة الثالثة بعد فقدانه أباه في البداية و في ظرف أسبوع فقد طفليه مريم وانس ليستقبل اليوم فاجعة وفاة زوجته” مونيا ، م« البالغة من العمر 34 سنة و التي شيعت جنازتها عصر أمس من مقر سكنى والدها و تدفن بالقرب من طفليها ، تاركة وراءها تساؤلات كبيرة لكل من يسمع حكايتها خاصة بعد مسامحة زوجها لها وأنها ليست في كامل قواها العقلية فيما شهد لها كل من عرفوها و عايشوها بحسن الأخلاق و الأدب و الرزانة مؤكدين لنا عائلتها أنها تعاني اضطرابات نفسية منذ وضعها مولودها أنس وهي القضية التي اهتزت قسنطينة لها و باقي الولايات و كل من يسمع بهذه القضية التي انتهت بوفاة قاتلة طفليها بسكتة قلبية داخل السجن ، ولتعذر جريدة آخر ساعة من الحصول على ما كشف عنه التقرير الطبي للفصل في حالة المريضة و التي وصلتنا معلومات أنه تم تحويلها إلى المستشفى العقلي بواد العثمانية بولاية ميلة قبل إدخالها الحبس ، ارتأينا إلى استشارة مختصين في القانون الذين رجحوا أن حالة الأم من الممكن أن تكون قد تعرضت لنوبات عصبية أفقدتها السيطرة على نفسها يوم ارتكاب الجريمة و بما أنها توفيت في السجن فهي ملزمة بالمساءلة القانونية ويطبق عليها القانون لعدم ثبوت جنونها و أنها من الممكن تعرضها لاضطرابات و نوبات عصبية وقد تجاوزت أزمة الإضرابات النفسية و في الوقت التي تواجدت في السجن هي مدركة جيدا لما يحدث ومن المرجح أنها لم تحتمل تهمة قتلها أطفالها خاصة و أنها حسب المقربين كانت أم صالحة و تعتني بطفليها ما أدى إلى تدهور صحتها و إصابتها بسكتة قلبية لتلتحق بطفليها الذين قتلتهم وهي في حالة هستيرية كبيرة لم تدرك ما فعلته حسب الوقائع التي نشرتها جريدتنا يوم الحادث .