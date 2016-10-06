إحباط هجرتين غير شرعيتين لـ 31 حراقا برأس الحمراء





مازوز بوعيشة

تمكنت فرقة حراس الشواطئ بعنابة، من إحباط هجريتن غير شرعيتين ليلة أول أمس نواحي رٍأس الحمراء بهما 31 حراقا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع انطلقوا من شاطئ سيدي سالم باتجاه السواحل الإيطالية.حيث كان على متن القارب الأول 14 حراقا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 42 سنة ينحدرون من أحياء وبلديات ولاية عنابة، انطلقوا حسب مصادر آخر ساعة من شاطئ سيدي سالم متجهين نحو السواحل الإيطالية ،لكن رحلتهم باءت بالفشل بعد أن تفطن لهم حراس الشواطئ بعنابة الذين سارعوا لمحاصرة القارب بنواحي رأس الحمراء وتوقيف المهاجرين غير الشرعيين، أين تم اقتيادهم إلى مقر الثكنة العسكرية للبحرية الوطنية المتواجدة مقرها بجوار الميناء ، حيث تمت معاينة 9 منهم من قبل طبيب الحماية المدنية الذي أكد أنهم يتمتعون بصحة جيدة ليتم بعدها انجاز لهم محاضر قضائية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، لمواجهة التهمة المنسوبة إليهم، وفي ذات السياق أحبطت ذات الفرقة التابعة للبحرية الوطنية بعنابة هجرة غير شرعية لـ 17 حراقا آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و37 سنة ، معظمهم ينحدر من أحياء الولاية ، ما عدا اثنين منهم يقطنون بولاية سكيكدة ، أين تم اعتراض قاربهم من قبل عناصر حراس الشواطئ، بعرض البحر في نواحي رأس الحمراء، وذلك بعد أن تفطنوا لهم ، حيث قاموا بمحاصرة القارب وتوقيف المهاجرين غير الشرعيين والذين تم تحويلهم إلى مقر الثكنة العسكرية بميناء عنابة، ليعاينوا من طرف طبيب للحماية المدنية، الذي أكد تمتعهم بصحة جيدة، لينجز لهم بعدها محاضر قضائية بموجبها قدموا أمام وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص، لمواجهة التهمة المنسوبة إليهم، وتجدر الإشارة أن رحلات الحرقة في تزايد خلال الأيام القليلة الماضية بسواحل عنابة والتي كان آخرها إحباط رحلتي هجرة غير شرعية في اليومين المنصرمين تضم 9 حراقة من طرف عناصر حراس الشواطئ، إضافة إلى توقيف 17 حراقا بعرض البحر في نواحي رأس الحمراء أحبطت هجرتهم بعد تفطن عناصر فرقة حراس الشواطئ لهم ، وتجدر الإشارة إلى أن تحسن أحوال الطقس ساهمت بشكل كبير في تنفيذ رحلات الحرقة بسواحل ولاية عنابة، للإشارة فإن مواقع التواصل الاجتماعي تتداول الكثير من الأخبار والصور التي تنبؤ بوصول العديد من الحراقة ، والذين انطلقوا خاصة ليلة السنة الهجرية من سواحل عنابة، باتجاه السواحل الايطالية.