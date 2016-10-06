على إثر عملية مراقبة للمكتبات من طرف أعوان مديرية التجارة بعنابة

حجز 65 كلغ من الأدوات المدرسية بها مواد مضرة

05.10.2016

 


قام أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة خلال اليومين الأخيرين بعملية مراقبة لمحلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبات حيث تمكنت من حجز كمية معتبرة من الأدوات المدرسية الموجهة للبيع قدرت بـ 65 كلغ من مختلف الأدوات غير مطابقة للوسم وتحتوي على مواد مضرة وحسب مصادر فإن عملية حجز هذه الأدوات قد جاءت بعد الشروع في عمليات مراقبة وتفتيش روتينية قام بها أعوان الرقابة على مستوى تلك المكتبات والمحلات بعدة مناطق بالولاية أين تم اكتشاف تلك المحجوزات وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين وتحرير محاضر ضدهم. 

   حورية فارح

 

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