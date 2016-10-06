حجز 65 كلغ من الأدوات المدرسية بها مواد مضرة





قام أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية عنابة خلال اليومين الأخيرين بعملية مراقبة لمحلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبات حيث تمكنت من حجز كمية معتبرة من الأدوات المدرسية الموجهة للبيع قدرت بـ 65 كلغ من مختلف الأدوات غير مطابقة للوسم وتحتوي على مواد مضرة وحسب مصادر فإن عملية حجز هذه الأدوات قد جاءت بعد الشروع في عمليات مراقبة وتفتيش روتينية قام بها أعوان الرقابة على مستوى تلك المكتبات والمحلات بعدة مناطق بالولاية أين تم اكتشاف تلك المحجوزات وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

حورية فارح