قرين يشدد على ضرورة التزام الصحفي بالمسؤولية والاحترافية





س.ش





شدد وزير الاتصال “حميد قرين” على ضرورة تحلي الصحفيين بالمسؤولية و الاحترافية ، موضحا بأنه على الرغم من دعوة أصحاب مهنة المتاعب إلى الالتزام بروح بالمسؤولية والاحترافية لاسيما فيما تعلق بالمواضيع الحساسة كالجرائم إلا أن بعضهم لم يغيروا من أسلوبهم وبقوا على أسلوبهم. وقال ذات المسؤول أمس في كلمة له خلال ندوة حول الجريمة والمسؤولية بالعاصمة، أن العمل الصحفي يستدعي عدم الاستعجال في نشر الخبر قبل التأكد من صحته لما له من تأثير على القارئ بشكل إيجابي أو سلبي. وأضاف في ذات السياق أن عدم تأني الصحفي وتسرعه في نشر الخبر قبل التأكد من مصدره له علاقة بتأثير شبكات التواصل الاجتماعي عليه وعلى عمله، بحيث ينشر أخبار من الفايسبوك أو التويتر دون التأكد منها، وهو الأمر الذي يجدد دعوته للصحفيين في الالتزام بالمسؤولية والاحترافية و التأكد من مصدر الخبر قبل الإسراع إلى نشره لاسيما فيما خص قطاع العدالة والأمن. وفي سياق متصل ألح قرين على ضرورة التكوين الجيد للصحفي من أجل الوصول إلى الاحترافية، مشيرا إلى تنظيم عدد من الدورات التكوينية التي اشرف عليها عدد من الأساتذة المختصين والتي تضمنت في مجملها موضوع الاحترافية و أخلاقيات المهنة.