عيسى يهدد بمقاضاة الوكالات السياحية المقصرة في حق المعتمرين





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى،أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه يجري إعداد دفتر شروط جديد خاص بالعمرة يسمح بالمتابعة القضائية للوكالات السياحية التي لا تقدم خدمات في المستوى.

ق.و

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال25 لإنشاء إذاعة القرآن الكريم، أن دفتر الشروط الخاص بالعمرة “سيسمح بالمتابعة القضائية للوكالات السياحية المخلة بدفتر الشروط ومطالبتها بالتعويض”. كما أكد أن هذا الدفتر الذي يتم تحضيره “سيرفع من درجة تأهب الوكالات السياحية من أجل الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالوعود التي تتقاضى عنها الوكالات السياحية مقابلا ماديا لكنها لا تفي بها”. وبخصوص موسم الحج، ذكر الوزير أن “تقييمه الأولي يؤكد أن نسبة نجاح هذا الموسم بلغت أكثر من 90 بالمئة”، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المشترك الذي ينعقد سنويا لتقييم موسم الحج سيكون في نهاية شهر جانفي أو بداية فيفري من السنة المقبلة. من جهة أخرى، ذكر أنه سيتم مراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للحج والعمرة بهدف تمكينه من “بلوغ الاحترافية وتخفيف بعض الأعباء الإدارية التي تعيقه عن أداء مهامه”. وفي موضوع آخر، أشار السيد محمد عيسى إلى أن وزارته “سجلت نفسها طرفا مدنيا ضد إحدى الجماعات المنحرفة التي تعلن ولاءها لما يسمى “الطائفة الأحمدية” من أجل البت فيها والحد من هذه النشاطات المخالفة للمرجعية الوطنية الإسلامية وذلك بغرض القضاء على الإنحراف في بدايته”. كما أعلن عن تنظيم قافلة توعوية تتكفل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا الإذاعة الوطنية بتمويلها بحيث تجوب الولايات وتستهدف المؤسسات التربوية ودور الثقافة بغية القضاء على الجريمة ومصادرها. وبالمناسبة نوه الوزير بالدور التوعوي الذي تقوم به إذاعة القرآن الكريم من خلال الإعلام الملتزم، داعيا الأئمة إلى “دعم هذه القناة التي تقوم إلى جانب المسجد و الزاوية والجريدة بدور نبيل امتثالا لواجب الخدمة العمومية”.