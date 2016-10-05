أكثر من مليون مستفيد من خدمة الدفع الإلكتروني





وحيد هاني

صرح الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، أن حاملي بطاقات الدفع الالكتروني الذين بلغ عددهم 1.300.000 مليون سيمكنهم الاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني التي تنطلق هذا الثلاثاء بمجرد حصولهم على الأرقام السرية لبطاقاتهم عبر الموقع الالكتروني الذي سيدخل حيز الخدمة بدءا من اليوم، وأكد بوضياف في حوار له على القناة الإذاعية الثالثة أمس، أن زبائن مؤسسة بريد الجزائر سيتمكنون من الاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني في وقت لاحق حيث أن المؤسسة بحاجة إلى وقت أطول لوضع كافة الآليات بالنّظر لضخامة الفضاء الالكتروني من جهة بالإضافة إلى عدد زبائن بريد الجزائر الذي بلغ 16 مليون من بينهم - يقول- 7 مليون فقط يحملون بطاقات دفع إلكتروني، وفي السياق، ذكر بوضياف أن عددا من المؤسسات إلى جانب 11 بنكا عموميا و خاصا على أتم الاستعداد لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني في مرحلة أولية على أن تشرك كافة البنوك و المؤسسات في مرحلة ثانية وأكد هذه الخدمة ستساهم في تسريع مشروع عصرنة النظام البنكي في الجزائر، وطمأن بوضياف زبائن البنوك الجزائرية مؤكدا أن بنك الجزائر تتكفل بتأمين خدمة الدّفع الإلكتروني من أي قرصنة، و قال أن مصالحه قامت بوضع قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في استعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، موضحا أنه تم وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم و كلمة السر الخاصة بها و تحديد آلات التخليص و كذا آلات توزيع الأوراق النقدية و شرح قواعد الاستعمال السليم و المؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني. كما تطرق المتحدث إلى مشروع قانون التجارة الالكترونية، مؤكدا أنه في آخر مراحل تحضيره و أنه سيعرض على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2016.