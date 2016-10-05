وزير الداخلية الليبي يؤكد على أهمية تفعيل لجان الحدود مع الجزائر

وحيد هاني

أكد وزير الداخلية الليبي العارف الخوجة أمس بالجزائر العاصمة عن أهمية تفعيل عمل لجان الحدود بين الجزائر وليبيا، مشيرا إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون ثنائي قريبا، و في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أوضح الوزير الليبي بشأن مسألة التنسيق الأمني بين البلدين “بأن العمل الأبرز في هذه المرحلة هو تفعيل لجان الحدود بين البلدين وذلك في إطار الاتفاقيات الموجودة بين الدولتين”، وقال العارف الخوجة أن “العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون الثنائي سوف ترى النور قريبا على أرض الواقع” لخدمة الطرفين، مبرزا “تطابق وجهات النظر على كثير من النقاط”، وفي نفس السياق أشاد وزير الداخلية الليبي أيضا بالعلاقات “المتجذرة التي تربط البلدين و الشعبين”. الجدير بالذكر أنه يوجد وزير الداخلية الليبي ضمن الوفد الذي يقوده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج الذي حل أمس الاثنين بالجزائر في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين.