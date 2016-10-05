وزارة الشؤون الدينية تحدد نصاب الزكاة لهذا العام





أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمس أن نصاب زكاة النقود والتجارة لعام 1438هجري الموافق لـ 2017/2016قد حدد بـ 450.500.00 دينار جزائري، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “أصل النصاب هو عشرون دينارا ذهبيا والمقدر وزنها بـ 85غراما، وحيث أن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) قد حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ 503.000.00 دج فإن النصاب هذه السنة يقدر كما يلي: 85غ 503.000.00 دج= 450.500.00 دج”، وتلفت الوزارة إلى أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدار 5.2 بالمئة أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها، وتصرف هذه الزكاة إلى مصارفها الواردة في قوله تعالى: “ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”، وإحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة، تضع الوزارة بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10-4780والحسابات البريدية الولائية، مهيبة بالمزكين أن يلتفوا حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية.

وحيد هاني