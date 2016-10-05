مصالح البيطرة تعلن عن اكتشاف بؤرتين لمرض الجذري بجيجل

م. مسعود

أعلنت مصالح البيطرة بجيجل عن اكتشاف بؤرتين لمرض الجذري بإقليم عاصمة الكورنيش جيجل وهو ما يهدد بانتشار جديد لهذا المرض وسط الثروة الحيوانية بالولاية بعد ما فعله مرض الحمّى القلاعية بهذه الأخيرة خلال السنوات الأخيرة .وأقر متحدث باسم مصالح البيطرة بالولاية عن اكتشاف بؤرتين جديدتين لمرض الجذري الخطير على مستوى جنوب الولاية وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى إعلان حالة الاستنفار من أجل التصدي للمرض والحيلولة دون انتشاره مجددا وعلى نطاق واسع بعاصمة الكورنيش وذلك بما يهدد الثروة الحيوانية بهذه الأخيرة وتحديدا رؤوس الأبقار والأغنام التي تعد الأكثر حساسية لمثل هذا النوع من الأمراض الحيوانية السريعة الانتشار، بدليل ما فعله مرض الحمّى القلاعية برؤوس الأغنام قبل نحو سنتين ما خلفه هذا الأخير من خسائر وسط الثروة الحيوانية بالولاية إلى درجة أنها أغلقت معها أغلب أسواق الماشية ومنع الموالون والمربون من نقل مواشيهم باتجاه هذه الأخيرة بالتزامن مع عيد الأضحى لسنة .2015 من جهة أخرى وموازاة مع ما كشفته مصالح البيطرة بخصوص ما تم اكتشافه من بؤر لمرض الجدري بإقليم الولاية باشرت مصالح البيطرة بعاصمة الكورنيش بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية منذ 72 ساعة عملية تلقيح واسعة ضد مرضي الجذري والكلب على مستوى تراب الولاية وهي العملية التي جند لها عتاد ضخم إضافة إلى عدد من البياطرة الذين سيسهرون على تلقيح رؤوس الأبقار وكذا الكلاب الأليفة ضد المرضين المذكورين على أن تتواصل هذه الحملة حسب الجهة الوصية عنها إلى غاية موفّى السنة الجارية أو بالأحرى إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر المقبل .