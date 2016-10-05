إحصاء 1750 حالة إصابة بالسرطان بجيجل خلال سنتين

م. مسعود

كشف القائمون على قطاع الصحة بولاية جيجل عن تسجيل تزايد رهيب في حالات الإصابة بمرض السرطان على مستوى إقليم الولاية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا خلال السنتين الأخيرتين وهو ما دفع بمصالح الصحة إلى فتح سجل لمراقبة تطور المرض بإقليم الولاية ووضع إستراتيجية مناسبة للتصدي له في ظل الأرقام المقلقة جدا التي مافتئت تكشف عنها الجهات المتابعة لتطور هذا الداء الخبيث بجيجل . وكشفت الأرقام التي تم الإفراج عنها انطلاقا من السجل الولائي الخاص بمرض السرطان بجيجل عن تطور رهيب ومقلق لهذا الداء الخبيث بين مختلف الشرائح الاجتماعية بعاصمة الكورنيش ، حيث تم إحصاء مالا يقل عن 1750 حالة خلال السنتين الأخيرتين فقط وتحديدا منذ مطلع العام 2014 وهو ما يعكس الانتشار الكبير للمرض وسط مختلف فئات المجتمع الجيجلي علما وأن 50 بالمئة من الحالات التي تم إحصاؤها خلال الفترة المذكورة تخص سرطان الثدي الذي فتك بالمئات من النساء اللواتي يقل عمرهن عن الـ 50 سنة حسب ذات التقرير الذي أعطى صورة قاتمة عن التطور الكبير للداء الخبيث بجيجل لاسيما وأن الأرقام المذكورة لم تتطرق لعدد الحالات التي تم تسجيلها خلال السنوات التي سبقت العام 2014 والتي لا تختلف أرقامها عن تلك المسجلة في السنتين الأخيرتين مما يستدعي حسب القائمين على هذا الملف إعلان حالة التأهب لمواجهة المرض بإقليم الولاية وتكثيف البحوث بخصوص أسبابه الرئيسية في ظل الحديث عن وجود مسببات موضوعية للمرض بعد الانتشار الكبير وغير مدروس لبعض المركبات الإنتاجية والصناعية وسط المناطق الآهلة ، وهنا لابد من الإشارة إلى التحذيرات التي صدرت من قبل بعض الجهات المختصة بخصوص التأثيرات المستقبلية لبعض المنشآت الجاري انجازها بالولاية على مستقبل الصحة بهذه الأخيرة وتحديدا على خريطة داء السرطان بالولاية على غرار المحطة الحرارية ببلارة رغم تطمين الجهات المكلفة بهذا المشروع سكان الولاية في غياب أي تأثير لهذه الأخيرة على الصحة العامة بدعوى أنه ستراعى فيها آخر صيحات التكنولوجيا الحاجبة للإشعاعات التي لطالما أطلقتها مثل هذه المنشآت .