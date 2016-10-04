توقيف لسيدة حاولت اختطاف تلميذة بعين ببوش





نجح صباح أول أمس عدد من أولياء التلاميذ بمدرسة زهار رمضان المقابلة لمقر أمن دائرة عين ببوش بولاية أم البواقي من إحباط محاولة فاشلة لسيدة كانت بصدد تنفيذ عملية اختطاف تلميذة من داخل المدرسة .وحسب مصادرنا فان المتورطة صاحبة العقد الرابع تنحدر من ولاية بومرداس ومقيمة بأم البواقي كانت تقوم بتقديم الحلويات على التلاميذ في مناسبات سابقة بغرض إغرائهم وجعلهم يستحسنوها وبعدما تحينت لها الفرصة مستغلة البراءة لتنفيذ جريمتها وترويع أهل الضحية باءت محاولتها بالفشل إثر فطنة أحد الأولياء الذي لاحظ عليها بعض الارتباك وبأنها غير معروفة من سكان البلدية قام بالاتصال بمصالح أمن الدائرة التي تدخلت وألقت القبض على الفاعلة وتحويلها إلى مصالحها ومباشرة التحقيقات معها للوصول إلى شركائها في العملية و تحويل الملف على العدالة من جهتهم الأولياء ابدوا تخوفا كبيرا من تكرار الحادثة في ظل غياب الأمن بمحيط المؤسسات التربوية مما جعلهم يطالبون الرجل الأول بأمن الولاية ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية على مستوى المدارس الابتدائية لحماية أبنائهم من أي مكروه.

أحمد أمين