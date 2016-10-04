انطلاق التسجيلات الالكترونية للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية





تنطلق اليوم التسجيلات من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السحب خلال سنة 2018 حيث أعلنت الحكومة الأمريكية عن إصدار 50.000 تأشيرة للإقامة الدائمة في ترابها

سليمان رفاس





ويمكن للجزائريين التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي الذي وضعته الحكومة الأمريكية تحت تصرف الراغبين في التسجيل،ويوجد شرطين من أجل الحصول على “الغرين كارد” عبر القرعة وهو أن يكون المواطن المسجل متحصلا على شهادة البكالوريا أو شهادة رسمية تعادلها أو قد عمل لمدة سنتين خلال 5 سنوات الأخيرة في عمل مصادق عليه من طرف وزارة العمل الأمريكية والذي يتطلب تدريبات خاصة ، وتملك وزارة العمل الأمريكية قاعدة البيانات الالكترونية التي ستكون بمثابة المرجع للكشف عن مدى فعالية خبرته في العمل،وبما أنه يوجد عدد كبير من الجزائريين الحاصلين على شهادة البكالوريا وهو أحد الشرطين للتسجيل فإنه على الراغبين في الهجرة إلى بلاد العم سام أن يقوموا بالتسجيل والمشاركة في برنامج الهجرة لسنة 2018 والذي سيكون مجانيا وسيتواصل إلى غاية 7 نوفمبر القادم، ويبقى مطلوبا من المترشح أن يوفر صورة الكترونية قبل أن يسجل في الموقع الرسمي،ومن جهتها حذرت وزارة الخارجية الأمريكية في الموقع الرسمي لبرنامج الهجرة لسنة 2018 “غرين كارد” من الأشخاص أو الشركات الوهمية التي تحاول التحايل على المواطنين وتزعم تمثيل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم نتائج مضمونة مقابل التحصل على مبالغ مالية وأكدت أن طريقة السحب الإلكتروني تجرى في وزارة الخارجية الأمريكية ويقع اختيار الفائزين عن طريق السحب الإلكتروني، ويمكن للجزائريين الراغبين في تحقيق أحلامهم بالهجرة إلى أمريكا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي www.dvlottery.state.gov ، كما يمكن الإطلاع على تفاصيلها عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في الجزائر عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وهو U.S.Embassy Algiers .