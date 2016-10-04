مستخدمو الصحة العمومية يلوحون بالاحتجاج





وليد هري





هددت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات في حال لم تلب الوصاية مطالبها. حيث جاء في بيان للفيدرالية تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه، أن المجلس الوطني للنقابة المنعقد مؤخرا بدار النقابات بالجزائر العاصمة قرر في نهاية الاجتماع رفع لائحة مطالب إلى وزارة الصحة عددها 12 وتتمثل في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة لكل الأسلاك العاملة في قطاع الصحة، إعادة النظر في النظام التعويضي لكل الأسلاك دون استثناء، تقليص الضريبة على الدخل، إعادة النظر في إلغاء التقاعد النسبي ومن دون شرط السن، إدماج كافة المتعاقدين والمؤقتين وعمال شبكة عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل موظفي وعمال قطاع الصحة دون استثناء، إعادة النظر في منحة الجنوب والهضاب العليا، استحداث منحة المناوبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إعادة النظر في منحة التنقل والإطعام، تحسين ظروف العمل والأمن والوقاية، رفع التجميد عن المشاريع القطاعية ودعم التكوين المتخصص لتغطية العجز المسجل في القطاع، إلغاء نظام المناوبة في قطاع الصحة العمومية، حيث هددت الفيدرالية بالدخول في حركات احتجاجية في حال لم تنفذ الوصاية طلباتها، حيث أكدت في البيان بأن الوزارة قدمت العديد من الوعود لها لكنها لم تحققها على أرض الواقع، كما اتهمتها بالتماطل في فتح حوار جدي والتضييق على الحريات النقابية، كما تطرقت في بيانها إلى تدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل لمختلف أسلاك القطاع.