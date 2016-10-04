نقابات التربية ترفض تقليص عطلة العامل الإداري إلى 34 يوما





عادل أمين

أعلنت العديد من نقابات التربية رفضها لتقليص أيام العطل بدون استشارتها من طرف وزارة التربية الوطنية.





«الأسنتيو” شطب 05 أيام من العطلة الشتوية مرفوض





أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” في بيان لها أمس أنه بعيدا عن التشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتكريسا للقرارات الانفرادية غير المدروسة أقدمت الوصاية على تقليص العطلة الشتوية من أسبوعين إلى 10 أيام والتي أربكت التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية وتقول النقابة أنه في السابق كانت العطلة الشتوية تستغل رفقة أساتذتهم في الدعم والبحث والراحة وتجديد النشاط بعد فصل دراسي طويل.





تقليص عطلة الإداريين إلى 34 يوما





كما أفادت ذات النقابة أنه بالنسبة للإداريين الذين تعودوا على استكمال مهامهم الإدارية نهاية شهر جويلية تقرر خروجهم الإفتراضي في 20 جويلية وعودتهم في 23 أوت 2017 والحقيقة حسب النقابة أن عطلة العامل الإداري تقلصت إلى 34 يوما بالإضافة إلى عدم مراعاة ظروف العمل في ولايات الجنوب الكبير والجنوب في فصل الصيف بالتحديد.واعتبرت النقابة هذه الإجراءات تعسفا واضحا مضرا بقوانين الوظيفة العمومية وحقوق عمال القطاع كما أنها تعد خطوة غير مدروسة ستؤثر حتما على التلاميذ والأساتذة.





وزارة التربية تهدف إلى رفع أسابيع التدريس





الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بخصوص رزنامة العطل المدروسة وما صاحبها من تقليص في العطل والتي تهدف إلى رفع أسابيع التدريس إلى 34 أسبوعا بدلا من 32 أسبوعا، حاليا في المقابل ترى النقابة الوطنية لعمال التربية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن محاولات الوزارة لتفادي الاحتجاجات العمالية وهذه المقاربة تقول النقابة أنها لا تجدي نفعا حيث أن حل المشاكل والتكفل بها هو الحل الأنسب لضمان الاستقرار واستكمال المقرر الدراسي في وقته.