الأساتذة المتعاقدون ينزلون للشارع في احتجاجات جهوية





عادل أمين

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أمس الاثنين الشروع في تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متتالية تنطلق أولها من جهة البلاد وبالضبط صبيحة اليوم الثلاثاء بولاية قسنطينة من خلال تنظيم وقفة غاضبة للأساتذة المتعاقدين القادمين من ولايات شرق البلاد أمام مديرية التربية لولاية قسنطينة. وأكدت التنسيقية أنها ستواصل الاحتجاج السلمي في باقي جهات الوطن إلى غاية تحقيق مطالبها المشروعة التي تناضل من اجلها أهمها التجديد الآلي لعقود الأساتذة المتعاقدين بدون استثناء الدين لم تفتح مسابقة في مجال تخصصهم على مستوى ولاية إقامتهم والدين لم يسعفهم الحظ في مسابقة التوظيف 2016 . كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى فتح مسابقة داخلية خاصة بالأساتذة المتعاقدين في اقرب فرصة ممكنة كما وعد به الوزير الأول” عبد المالك سلال” على حد بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذي تلقت” آخر ساعة” نسخة منه والذي خلال زيارته الأخيرة لولاية قسنطينة صرح بان الأولوية في التوظيف ستكون للمتعاقدين وأنهم لن يخسروا شيئا في حال لم يوفقوا في مسابقة التوظيف حيث سيتم تجديد عودهم آليا وكذلك فتح مسابقة داخلية لهؤلاء المتعاقدين في شهر سبتمبر القادم. ودعا نفس البيان الوزارة الوصية إلى الإسراع في ضخ مخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين المترتبة عن مدة عملهم والتي لم تدفع لحد الساعة