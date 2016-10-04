نهاية أسبوع ممطرة بالولايات الشرقية للوطن





كشفت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية تساقط كميات معتبرة من الأمطار الرعدية بالمدن الشرقية للوطن بداية من يوم غد الأربعاء تكون أكثر غزارة بالمدن الداخلية مصحوبة بانخفاض محسوس في درجات الحرارة التي ينتظر أن تتراوح ما بين 22 و 20 درجة مئوية خلال النهار وتصل إلى 15 درجة ليلا. وحسب ذات المصادر فإن الأمطار ستستمر حتى بداية الأسبوع القادم على فترات مع تسجيل عودة حالة الطقس إلى الاستقرار على مستوى بعض المناطق قبل عودة الأمطار مرة أخرى. ويعود ذلك إلى وصول اضطراب جوي نشيط يخص المناطق الشمالية للوطن بأمطار معتبرة قادما من أوروبا محملا بكميات كبيرة من الرطوبة والهواء البارد وهو ما سيعمل على خفض درجات الحرارة واعتدال حالة الجو بالتدريج لتعود الأجواء الخريفية عكس ما سجل خلال الأسابيع الفارطة حيث فاقت درجات الحرارة المعدل الفصلي لشهري سبتمبر وأكتوبر لتصل إلى ما فوق الثلاثين خاصة بالمدن الساحلية فقد سجلت 34 درجة مئوية بكل من عنابة والعاصمة وفاقت 34 درجة بالمدن الداخلية لتبدأ في التراجع خلال الأيام الأخيرة حيث تراوحت ما بين 27 و 26 رجة مئوية بالمدن الساحلية. هذا وقد كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد سطرت برنامجا استعجاليا لتفادي الخسائر التي تسجلها الفيضانات في كل مرة تشهد فيها معظم الولايات تساقط كميات من الأمطار بسبب انسداد البالوعات بالدرجة الأولى ودعت من خلاله الولاة إلى الوقوف على تجسيد البرنامج بأسرع وقت خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وذلك على خلفية الفيضانات التي شهدتها العديد من الولايات خاصة بجنوب الوطن.

بوسعادة فتيحة