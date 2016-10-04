رئيس بلدية الحامة يتراجع عن استقالته التي رفضها منه الوالي





كشف مصدر رسمي لأخر ساعة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة 5 كلم غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة قد قرر التراجع عن استقالته بعد رفض الوصاية الممثلة في والي الولاية للتأشير على الاستقالة والمصادقة عليها .وذكر المصدر أنه وعلى هامش إعطاء إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر لسنة 2016/2017 من منطقة الركنية ببلدية الحامة صباح أول أمس الأحد من قبل والى ولاية خنشلة والسلطات المحلية ، تحدث والي الولاية إلى رئيس البلدية وطالبه بمواصلة مهامه إلى نهاية العهدة ، مؤكدا بأن استقالته مرفوضة للإشارة فإن جريدة آخر ساعة هي الجريدة الوحيدة التي تطرقت إلى الأسباب الحقيقية لاستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة السيد عقون حسان والتي تتعلق بملف التقاعد المسبق عكس كل الوسائل الإعلامية الأخرى التي أرجعت السبب إلى أمور تسيير المركب السياحي بحمام الصالحين و بهدلة الوالي للمير ورئيس البلدية خلال زيارة للمركب السياحي. وقد أكد رئيس البلدية رسميا أمس تراجعه عن الاستقالة ومواصلة مهامه إلى نهاية العهدة ، موضحا أن سبب استقالته هو رغبته في التقاعد المسبق بما أنه يشغل موظف بالبلدية والقانون يمنعه من دفع الملف وهو رئيس لتلك الهيئة التي يشتغل بها .

عمران بلهوشات