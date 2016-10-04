إصابة مدني بطلقة نارية خلال عملية تمشيط بجبال وستيلي بباتنة

أصيب ليلة أول أمس في الثلاثينيات من العمر برصاصة لقوات الجيش الوطني الشعبي، وذلك خلال عملية التمشيط التي تقوم بها ذات الوحدات بجبال وستيلي بين بلديتي لارباع وتازولت، وحسب معلومات مؤكدة فان الضحية أصيب بطلقة نارية على مستوى الرجل، بعد أن صوب نحوه أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي عن طريق الخطأ ظنا منهم أنه ينتمي إلى الجماعات الإرهابية، فيما تبين أن الضحية الذي نقل إلى مستشفى باتنة الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة مختل عقليا ولم يستمع إلى قوات الجيش في محاولة منهم لتوقيفه، هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية التمشيط بذات الجبال وبعد القضاء نهاية الأسبوع الماضي على خمسة إرهابيين متواصلة للقضاء على بقية العناصر المتبقية.

شوشان.ح