وزارة التجارة تحذر المواطنين من استهلاك جبن “لا فاش كيري”





أعلنت وزارة التجارة أمس الأحد أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش راسلت كافة مصالحها عبر المديريات الولائية تدعوا من خلالها المديرين الولائيين إلى تكثيف عمليات المراقبة للمحلات وأكشاك بيع الألبان ومشتقاتها من أجل حجز الجبن غير الصالح للإستهلاك ذو العلامة التجارية “ البقرة الضاحكة” الذي أظهرت التحاليل أنه تسبب في إصابة تلاميذ بإحدى ابتدائيات برج بوعريريج في الأسابيع الأخيرة بتسمم غذائي.

عادل أمين

وفي هذا الصدد تمكنت مصالح الرقابة من حجز ما يقارب 2.8 قنطار من جبن البقرة الضاحكة الفاسد بعد اكتشاف عينات من الجبن الفاسد ويتعلق الأمر بالحصص التي تم إنتاجها من 3 إلى 9 ماي 2016. وفي بيان لها على موقعها الرسمي أعلمت الأخيرة المستهلكين بأن مصالح مراقبة النوعية و قمع الغش قامت بحجز كمية تقدر بـ 279.12 كلغ جبن ذائب من قطع يحمل علامة “البقرة الضاحكة” و ذلك لإحتوائها على عفنيات و الحصص المشبوهة هي الحصة 16 130KA : تاريخ الإنتاج 2016 /05/09 تاريخ نهاية الصلاحية 2017/05/08 الحصة

2426 KA : تاريخ الإنتاج

2016 /05/03 تاريخ نهاية الصلاحية .2017/05/0 2 الحصة 121 KA : تاريخ الإنتاج 2016 /05/03 تاريخ نهاية الصلاحية 2017/05/29 الحصة KA126 تاريخ الإنتاج 2016 /05/03 تاريخ نهاية الصلاحية 2017/05/04 الحصة 09916 KA : تاريخ الإنتاج 2016 /05/03 تاريخ نهاية الصلاحية .2017/05/05 من جانبها فندت شركة “بال الجزائر” أن تكون منتوجاتها من أجبان “البقرة الضاحكة” هي التي تسببت بأعراض صحية سلبية مست عددا من التلاميذ بالمدرسة الابتدائية ببلدية المنصورة بولاية برج بوعريريج. وأكدت الشركة في بيان لها تحصلت آخر ساعة على نسخة منه أنها علمت عبر الصحافة بقرار حجز وسحب لحصص من جبن علامة البقرة الضاحكة العلب المستديرة ذلك بعد ظهور أعراض عسر في الهضم مست عددا من التلاميذ بالمدرسة الابتدائية ببلدية المنصورة بولاية برج بوعريريج يخص ذلك القرار الحصص التي تحمل الأرقام التالية : KA13013, KA2426, KA121, KA126, KA0991 تأخذ بال الجزائر بالتأكيد القضية بجدية”. وأضاف البيان أن الشركة تقوم بالعديد من عمليات المراقبة يوميا لكل منتجاتنا لضمان تقديم منتجات صحية وعالية الجودة لزبائننا، إن عمليات مراقبة نوعية المنتوجات عند الخروج من المصنع للحصص المذكورة : KA 09916 KA126, KA121 KA2426 KA13013 تؤكد توافق المنتوج مع شروط الصحة والسلامة الغذائية. حيث وفي الوقت الحالي يبدوا لنا أنه لا يمكن لمنتوجات البقرة الضاحكة أن تكون سببا لعسر الهضم المسجل”.وذكرت الشركة أنه يمكن في بعض الأحيان أن تكون تعفنات غير سامة قد تظهر على المنتجات الغذائية وخاصة في حالة عدم احترام معايير وشروط الحفظ والتخزين. وتجدر الإشارة أن هذه التعفنات لا تشكل خطرا على الصحة حتى في حالة تناولها عن طريق الخطئ .”وأكدت “بال الجزائر” أنه لم يتم إثبات أي علاقة بين حادثة سوء الهضم المسجلة ونوعية وجودة منتجات علامة البقرة الضاحكة معلنة أنها تضع نفسها تحت تصرف السلطات العمومية والصحية.