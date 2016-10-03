المؤسسات الإستشفائية مهددة بالغلق





بوسعادة فتيحة

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن مديري مختلف المستشفيات وكذا القطاعات الصحية استقبلوا آلاف الطلبات الخاصة بالتقاعد المسبق سواء بالنسبة للعمال العاديين والموظفين أو عمال شبه الطبي مما بات يهدد بشلل عام بمختلف المصالح عبر المؤسسات الصحية التي باتت مهددة بالغلق في حالة التوقيع بالموافقة على جميع الطلبات التي يتوفر معظمها على الشروط القانونية للحصول على التقاعد المسبق وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن المسؤولين وخاصة المديرين أقدموا أغلبهم على توجيه مراسلات خاصة إلى الوزارة الوصية بغرض الاستشارة وكذا المطالبة بحلول كون الموافقة على الطلبات ستؤدي إلى شغور آلاف المناصب في وقت واحد مما سيخلق أزمة بالإدارات التابعة لمختلف المستشفيات وكذا المراكز الصحية إلى جانب شغور مناصب أعوان شبه الطبي في حين أن معظم المستشفيات تعاني نقصا حادا أو تطالب في كل مرة بمدها بأعوان جدد مع نهاية التربصات التي يتم إجراؤها على مستوى المعاهد الخاصة بشبه الطبي عبر الوطن. هذا وقد أعلن مختلف المديرين بالقطاع عن تجميد عملية توقيع الملفات أو الموافقة على الطلبات إلى حين تلقي الإجابة من الوزارة الوصية تفاديا لحدوث أزمة عمال وموظفين ستؤدي في أغلب الحالات إلى التوقف عن العمل وغلق المستشفيات إلى حين فتح مناصب جديدة وإعلان مسابقات التوظيف وهو الأمر الذي قد يستغرق مدة أشهر علما أن العديد من العمال والموظفين من أصحاب الطلبات احتجوا في العديد من المناسبات مطالبين بالإسراع في الحصول على الموافقة على التقاعد المسبق قبل حلول العام القادم تاريخ دخول قرار إلغاء التقاعد النسبي حيز التطبيق. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات تشهد نفس الظاهرة مما بات يهدد بانفجار وشيك للوضع في حالة استمرار عملية إيداع ملفات التقاعد المسبق وتأجيل الموافقة عليها تزامنا مع اقتراب حلول سنة 2017 لذلك فالوزارات خاصة وزارة الصحة مطالبة بإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف قبل تأزم الوضع.